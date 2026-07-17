Logo

Potpisani sporazumi o dodjeli ruksaka za 1.018 prvačića sa područja 13 opština

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 14:54

Komentari:

0
Директор "Електоридистибуције" Пале Ацо Станишић потписао је данас споразум са директорима основних школа о додјели руксака за 1.020 првачића из 13 општина које ово предузеће снабдијева електричном енергијом, као и за чланове паљанског Удружења "Сунце".
Foto: Ustupljena fotografija

Direktor "Elektrodistribucije" Pale Aco Stanišić potpisao je sporazume sa direktorima svih osnovnih škola koje će ove godine dobiti anatomske školske ruksake za učenike prvih razreda.

Anatomski ruksaci biće obezbijeđeni za 1.018 prvačića sa područja 13 opština u kojima EDB Pale distribuiše električnu energiju svojim potrošačima. Dio ruksaka biće uručen i djeci iz Udruženja „Sunce“ Pale.

Ruksaci su već nabavljeni, a u narednom periodu, u dogovoru sa osnovnim školama, roditelji će biti blagovremeno obaviješteni o terminima i načinu njihove dodjele.

Stanišić je istakao da je ovo samo jedan mali vid pomoći roditeljima.

„Vjerujemo da će ova pomoć značiti porodicama prilikom pripreme djece za polazak u školu i predstavljati određeno rasterećenje kućnog budžeta. Pored toga, Vlada Republike Srpske obezbijedila je besplatne udžbenike, čime je dodatno olakšan početak nove školske godine“, rekao je Stanišić.

On je pozvao i ostala javna preduzeća koja imaju mogućnost da dio svojih sredstava usmjere na slične društveno odgovorne projekte.

„Pozivam sva javna preduzeća koja su u mogućnosti da, na isti ili sličan način, pomognu obrazovanju ili drugim projektima od značaja za lokalne zajednice. Zajedničkim djelovanjem možemo učiniti mnogo za našu djecu i naše društvo“, poručio je Stanišić.

Podsjećamo, ova aktivnost najavljena je prije više od mjesec dana na konferenciji za medije, kada je saopšteno da će EDB Pale iz dijela dobiti preduzeća obezbijediti anatomske ruksake za sve prvačiće sa područja 13 opština u kojima preduzeće distribuiše električnu energiju svojim potrošačima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aco Stanišić

Elektrodistribucija Pale

Ruksak

učenici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Доња Слатина Шамац отворена апотека

Gradovi i opštine

Otvorena apoteka u Gornjoj Slatini

1 h

0
Минић посјетио предузеће "Графо Балкан" у Фочи

Gradovi i opštine

Minić posjetio preduzeće "Grafo Balkan" u Foči

2 h

0
Соколац пројекат за пољопривреднике

Gradovi i opštine

„Naš kraj, naš brend“: Mladi uče kako domaće proizvode pretvoriti u turističku ponudu

5 h

0
Невријеме у Зворнику

Gradovi i opštine

Potop i klizišta: Nevrijeme napravilo haos u dijelovima Srpske

21 h

0

  • Najnovije

15

56

Nevjerovatna ponuda iz Grčke: Vila na obali Egejskog mora jeftinija od stana u Beogradu?

15

52

Jednomjesečni pritvor za muščkarca koji je po licu isjekao komšinicu

15

45

Autoputevi Srpske objavili grafiku i upozorili vozače

15

44

Majka (40) tukla kćerku i prijetila da će je unakaziti: Užas u Zemunu

15

33

Minić: Ugostiteljski objekti NP 'Sutjeska' dati u zakup, a ne koncesiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima