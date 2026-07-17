Potpisani sporazumi o dodjeli ruksaka za 1.018 prvačića sa područja 13 opština

Direktor "Elektrodistribucije" Pale Aco Stanišić potpisao je sporazume sa direktorima svih osnovnih škola koje će ove godine dobiti anatomske školske ruksake za učenike prvih razreda.

Anatomski ruksaci biće obezbijeđeni za 1.018 prvačića sa područja 13 opština u kojima EDB Pale distribuiše električnu energiju svojim potrošačima. Dio ruksaka biće uručen i djeci iz Udruženja „Sunce“ Pale.

Ruksaci su već nabavljeni, a u narednom periodu, u dogovoru sa osnovnim školama, roditelji će biti blagovremeno obaviješteni o terminima i načinu njihove dodjele.

Stanišić je istakao da je ovo samo jedan mali vid pomoći roditeljima.

„Vjerujemo da će ova pomoć značiti porodicama prilikom pripreme djece za polazak u školu i predstavljati određeno rasterećenje kućnog budžeta. Pored toga, Vlada Republike Srpske obezbijedila je besplatne udžbenike, čime je dodatno olakšan početak nove školske godine“, rekao je Stanišić.

On je pozvao i ostala javna preduzeća koja imaju mogućnost da dio svojih sredstava usmjere na slične društveno odgovorne projekte.

„Pozivam sva javna preduzeća koja su u mogućnosti da, na isti ili sličan način, pomognu obrazovanju ili drugim projektima od značaja za lokalne zajednice. Zajedničkim djelovanjem možemo učiniti mnogo za našu djecu i naše društvo“, poručio je Stanišić.

Podsjećamo, ova aktivnost najavljena je prije više od mjesec dana na konferenciji za medije, kada je saopšteno da će EDB Pale iz dijela dobiti preduzeća obezbijediti anatomske ruksake za sve prvačiće sa područja 13 opština u kojima preduzeće distribuiše električnu energiju svojim potrošačima.