Potop i klizišta: Nevrijeme napravilo haos u dijelovima Srpske

Snažno nevrijeme koje je u četvrtak pogodilo područje Zvornika izazvalo je bujične poplave i aktiviranje nekoliko klizišta.

Obilne padavine dovele su do izlijevanja vode na pojedinim saobraćajnicama, što je otežalo odvijanje saobraćaja i kretanje građana.

Nadležne službe nalaze se na terenu, prate situaciju i provode aktivnosti na saniranju posljedica nevremena, prenosi "Avaz".

Građanima je upućen apel na oprez, posebno u područjima gdje postoji opasnost od novih odrona i pokretanja klizišta.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, dok se procjena pričinjene materijalne štete tek očekuje.