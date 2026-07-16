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Potop i klizišta: Nevrijeme napravilo haos u dijelovima Srpske

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 18:49

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Невријеме у Зворнику
Foto: Fejsbuk

Snažno nevrijeme koje je u četvrtak pogodilo područje Zvornika izazvalo je bujične poplave i aktiviranje nekoliko klizišta.

Obilne padavine dovele su do izlijevanja vode na pojedinim saobraćajnicama, što je otežalo odvijanje saobraćaja i kretanje građana.

Nadležne službe nalaze se na terenu, prate situaciju i provode aktivnosti na saniranju posljedica nevremena, prenosi "Avaz".

Građanima je upućen apel na oprez, posebno u područjima gdje postoji opasnost od novih odrona i pokretanja klizišta.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, dok se procjena pričinjene materijalne štete tek očekuje.

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nevrijeme

Zvornik

Oluja

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