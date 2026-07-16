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Kraj dugim čekanjima: MUP Srpske proširuje olakšice za građane

Autor:

Lana Ostojić
16.07.2026 19:43

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Вађење личних докумената
Foto: ATV

Termin za lična dokumenta sada je moguće zakazati u nekoliko klikova. Nove elektronske usluge Ministarstva unutrašnjih poslova već koristi nekoliko hiljada građana Republike Srpske.

Od lične karte i vozačke dozvole do produženja registracije vozila. Sve više usluga Ministarstva unutrašnjih poslova građanima dostupno je putem platforme "E-servisi".

U prvih 6 mjeseci zabilježeno je 3 hiljade registrovanih termina širom RS, a od kraja juna zakazano oko 1.000.

"To elektronsko zakazivanje – to je dosta dobra stvar za građane",

"Inače čeka se da, zavisi od doba dana, ali inače dosta se čeka. Valjda će to da pomogne",

"Imam koleginicu koja je koristila i koja je došla u tačno zakazano vrijeme, sve je proteklo savršeno, kroz par minuta je završila sve što je trebala. Tako da - planiram i ja da koristim", pričaju građani za ATV.

Elektronske usluge dostupne su u 16 gradova Republike Srpske, a posebna pogodnost omogućena je roditeljima, koji jednim terminom mogu zakazati dolazak za cijelu porodicu.

Manje čekanja u redovima i više vremena za druge obaveze – to bi građanima trebalo da donesu nove elektronske usluge. Dovoljno je da na platformi "E-servisi“ izaberete željenu uslugu i termin koji vam najviše odgovara.

Ipak, elektronsko zakazivanje termina ne znači da se procedura mijenja. Iz MUP-a podsjećaju da su građani i dalje dužni da prilikom dolaska ponesu svu zakonom propisanu dokumentaciju neophodnu za ostvarivanje tražene usluge.

"Dolazite na lokaciju u predviđenom terminu sa potpunom dokumentacijom – i tu završavate posao. Dosadašnja praksa je pokazala da svi građani završavaju proceduru za 5-10 minuta. I vidim da je jako pozitivna reakcija građana, tako da smo mi generalno opredijeljeni i dalje da razvijamo taj proces digitalizacije", objašnjava Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske.

Platforma "E-servisi" u funkciji je više od godinu dana, a nakon putnih isprava, njene mogućnosti su dodatno proširene i na lične karte, vozačke dozvole, prijavu mjesta prebivališta i produženje važenja registracije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

E servisi

MUP Republike Srpske

Dokumenti

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