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Horor u BiH: Tijelo pronađeno pored džamije

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 20:53

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Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.
Foto: betül aymergen/Pexels

Tijelo je pronađeno u haremu Alipašine džamije u Sarajevu, potvrđeno je Feni iz MUP-a Kantona Sarajevo.

"Prijava je zaprimljena jutros u 9.20 sati da se u prostoru kod džamije nalazi tijelo", kazali su iz MUP-a KS.

Policija je izvršila uviđaj, a više informacija trebalo bi da bude poznato naknadno.

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Tagovi :

pronađeno tijelo

džamija

Sarajevo

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