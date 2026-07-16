Horor u BiH: Tijelo pronađeno pored džamije

Tijelo je pronađeno u haremu Alipašine džamije u Sarajevu, potvrđeno je Feni iz MUP-a Kantona Sarajevo.

"Prijava je zaprimljena jutros u 9.20 sati da se u prostoru kod džamije nalazi tijelo", kazali su iz MUP-a KS.

Policija je izvršila uviđaj, a više informacija trebalo bi da bude poznato naknadno.