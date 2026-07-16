Osumnjičeni za ubistvo majke i brata predat tužilaštvu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Adnan Lokvančić (43), osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje 24 sata.
"U tom zakonskom roku, postupajući tužilac donijeće odluku o daljim mjerama prema osumnjičenom", saopšteno je iz KTKS-a.
Podsjećamo, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su Lokvančića, nastanjenog na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio majku i brata.
Hronika
Potresni detalji dvostrukog ubistva: Adnan Lokvančić majci odrubio glavu
Prema riječima komšija, ubica i žrtve su živjeli u teškim životnim uslovima,u nemaštini i dugo su se suočavali sa problemima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h4
Hronika
3 h3
Hronika
3 h2
Najnovije
16
38
16
28
16
25
16
17
16
05
Trenutno na programu