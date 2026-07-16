Osumnjičeni za ubistvo majke i brata predat tužilaštvu

Adnan Lokvančić (43), osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje 24 sata. "U tom zakonskom roku, postupajući tužilac donijeće odluku o daljim mjerama prema osumnjičenom", saopšteno je iz KTKS-a. Podsjećamo, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su Lokvančića, nastanjenog na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio majku i brata. Hronika Potresni detalji dvostrukog ubistva: Adnan Lokvančić majci odrubio glavu Prema riječima komšija, ubica i žrtve su živjeli u teškim životnim uslovima,u nemaštini i dugo su se suočavali sa problemima.

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