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Osumnjičeni za ubistvo majke i brata predat tužilaštvu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 15:33

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Осумњичени за убиство мајке и брата предат тужилаштву

Adnan Lokvančić (43), osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje 24 sata.

"U tom zakonskom roku, postupajući tužilac donijeće odluku o daljim mjerama prema osumnjičenom", saopšteno je iz KTKS-a.

Podsjećamo, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su Lokvančića, nastanjenog na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio majku i brata.

Policija FBiH

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Potresni detalji dvostrukog ubistva: Adnan Lokvančić majci odrubio glavu

Prema riječima komšija, ubica i žrtve su živjeli u teškim životnim uslovima,u nemaštini i dugo su se suočavali sa problemima.

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Hrasnica

Ubistvo

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