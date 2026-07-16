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Ognjen Vranješ otkrio kojeg bi saigrača izabrao da mu čuva leđa

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ATV redakcija
16.07.2026 16:25

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Огњен Врањеш и Марко Ливаја
Foto: Instagram

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i brojnih drugih klubova Ognjen Vranješ nije se dugo pojavljivao u javnosti, a sada je jednim intervjuom privukao veliku pažnju.

Gostujući u jednom intervjuu na Jutjubu, Ognjen Vranješ je komentarisao Marka Livaju, fudbalera Hajduka iz Splita.

Na pitanje kojeg bi bivšeg saigrača izabrao za partnera u tuči "dva na dva", u situaciji u kojoj bi mu život visio o koncu, Ognjen Vranješ nije imao dilemu.

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"Garantujem da bih sa njim pretukao pola Banjaluke i jedno 40 posto Beograda", bio je jasan Vranješ.

Ognjen Vranješ i Marko Livaja dijelili su svlačionicu u grčkom AEK-u. Sa njima je tada igrao i Nenad Krstičić.

Nekadašnji defanzivac imao je baš blizak odnos sa napadačem, pa je otkrio i jedan detalj koji mu je ispričala Livajina supruga Iris.

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"Znaš da meni njegova supruga kaže: 'Ja i moj Marko kad izađemo u grad, ja nosim kratku majicu u torbi jer kad se potuče i potrga majicu, ja mu dam da obuče drugu'", prisjetio se Vranješ, prenosi "Kurir".

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Ognjen Vranješ

Marko Livaja

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