Hapšenje u Bijeljini: Ugovorio obljubu 14-godišnjakinje, uhapšen na sastanku

U akciji ”Karika” policijski službenici MUP-a Republike Srpske uhapsili su Z.P. iz Tuzle zbog sumnje da je vrbovao djecu radi pornografije!

Tuzlaka su u Bijeljini uhapsili istražioci Uprave kriminalističke policije nakon što je došao na sastanak sa 14-godišnjom djevojčicom s kojom je prethodno komunicirao preko društvenih mreža.

Akcija Karika

”Z.P. se sumnjiči da je putem društvenih mreža vrbovao djecu, navodio djecu na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno tražio da se opisujući detaljno na koji način fotografišu intimne dijelove tijela, te upoznavao djecu sa pornografijom, šaljući im fotografije i video materijal pornografskog sadržaja, nakon čega je kroz komunikaciju, koristeći se društvenim mrežama i aplikacijama za komunikaciju, dogovorio sastanak sa djetetom radi vršenja obljube. Uhapšen je kada je došao na sastanak, a uzrast djeteta sa kojom je komunicirao je 14 godina”, saopštio je MUP Srpske.

Akcija Karika

Dodaju da se Z.P. na teret stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

”U saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona izvršeni su pretresi stambenih prostorija koje Z.P. koristi, pri čemu su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su korišteni za izvršenje krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima”, navodi se u saopštenju MUP-a.