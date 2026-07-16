Bivši načelnik opštine Brod Zoran Vidić ponovo prijavljen za zloupotrebu

Okružno javno tužilaštvo u Doboju vodi dvije istrage protiv Zorana Vidića, nekadašnjeg načelnika opštine Brod (SDS) zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja u svojstvu načelnika opštine.

U OJT Doboj za ATV navode da su obje istrage u toku, ali nisu željeli da otkriju na koje se konkretne okolnosti odnose, kao ni da li je Vidić ispitan u svojstvu osumnjičenog.

Izvještaj podnijela PU Doboj

”Tužilaštvo je 30. aprila 2026. godine zaprimilo izvještaj Policijske uprave Doboj o počinjenom krivičnom djelu protiv Zorana Vidića kao službenog lica u svojstvu načelnika opštine Brod zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. U predmetu nije donesena tužilačka odluka”, rekla je za ATV portparol OJT Doboj Slobodanka Lukić.

Ona kaže da se druga istraga odnosi na predmet koji je tužilaštvo formiralo na osnovu anonimne krivične prijave koju im je 5. jula 2023. godine dostavila Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

Provjera anonimne prijave

”U navedenom predmetu postupajući tužilac je naložio preduzimanje dodatnih istražnih radnji Upravi kriminalističke policije. U predmetu još uvijek nije donesena tužilačka odluka”, rekla je Lukić.

Hronika Načelnik Broda prijavljen za zloupotrebu ”tešku” 287.000 KM

Podsjetimo, MUP Republike Srpske u junu 2024. godine je saopštio da su tužilaštvu dostavili izvještaj protiv Vidića zbog zloupotrebe službenog položaja. Izvještajem je obuhvaćen i Goran Vasiljević iz Modriče, ovlašteni procijenitelj arhitektonske struke, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba procjene. U prijavi se navodilo da je njihovim postupanjem Opština Brod oštećena za iznos od 287.655 maraka.

Sporna cijena zemljišta

”Za prvoosumnjičenog postoji osnov sumnje da je kao odgovorno lice opštine Brod zaključio ugovor o prodaji opštinskog zemljišta sa privrednim društvom iz Gradiške iako je znao da zemljište ima veću tržišnu vrijednost. Za drugoprijavljenog postoji osnov sumnje da je kao ovlašteni procjenitelj zloupotrijebio ovlaštenje vještaka za procjenu, te je zadatu procjenu izvršio paušalno i uopšteno po značajnoj manjoj vrijednosti u odnosu na ranije utvrđivane procjene tržišne vrijednosti”, saopštio je tada MUP Srpske.

Zoran Vidić za ATV kaže da je upoznat sa prijavama i smatra da su neosnovane i predstavljaju određenu vrstu političkog pritiska.

”To su neosnovane prijave, što će se u dogledno vrijeme i dokazati”, rekao je Vidić.