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Hapšenje u Gradišci zbog teške krađe

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 12:22

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ПУ Градишка крађа
Foto: Ustupljena fotografija

Policija PU Gradiška je identifikovala i uhapsila lice inicijala Dž.A., državljanin Republike Njemačke i Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“.

Naime, PU Gradiška, istog dana oko 03,00 časa, prijavljeno je da je nepoznato lice upotrebom fizičke snage izvršilo provalu u putnički automobil marke „Hyundai“, te tom prilikom otuđilo novčanik u kojem se nalazila određena količina novca.

Новчаник и новац
Novčanik i novac

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu navedeno lice sprovede u OJT Banja Luka, saopšteno je iz PU Gradiška.

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Tagovi :

teška krađa

PU Gradiška

Policija

hapšenje

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