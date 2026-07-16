Jeziv zločin u BiH: Ubijeni žena i muškarac, jedna osoba uhapšena!

U Hrasnici su sinoć ubijeni žena i muškarac, a policija je uhapsila jednu osobu, prenose federalni mediji.

"Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su A .L., rođenog 1983. godine i nastanjenog na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo. Imenovani su sumnjiči da je prethodne večeri na području Hrasnice, opštili Ilidža, ubio žensku i mušku osobu", saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo, a prenosi Avaz.

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Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

U službenim prostorijama vrši se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom, koji će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva.