Banjalučanin osumnjičen za neovlašteno korištenje ličnih podataka sugrađanke

Kako saznajemo njemu se na teret stavlja da je na društvenim mrežama kreirao nalog žene, na koji je postavljao pornografski sadržaj, tražeći uplate za ostvarivanje kontakta.

”Lice se sumnjiči da je u prethodnom vremenskom periodu na društvenim mrežama kreirao lažni nalog sa kojeg je saopštavao drugima, bez saglasnosti oštećenog lica, njene lične podatke, nakon čega su nepoznata muška lica ostvarila direktan kontakt sa istom, što je kod nje izazvalo tjekobu, strah za vlastitu sigurnost, kao i narušavanje privatnosti”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da je tokom istrage Sergej R. uhapšen i kriminalistički obrađen.