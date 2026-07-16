Porodila se Anastasija Ražnatović: Uspješno skrivala trudnoću

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj dobili su prvo dijete i ispunila im se najveća želja.

Pjevačica Anastasija Ražnatović, kćerka Svetlane Cece Ražnatović, porodila se i na svijet donijela dječaka, nakon što je svih devet mjeseci krila trudnoću.

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Porodila se u Španiji, gdje već nekoliko godina živi s fudbalerom Nemanjom Gudeljem, s kojim je u braku od 2023. godine.

Već dugo su željeli da se ostvare u ulozi roditelja, a sada im se najveća želja i ostvarila.

Članovi porodica Ražnatović i Gudelj okupili su se u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive, te će svi zajedno proslaviti dolazak novog člana porodice.

Ceca Ražnatović ponovo je postala baka, i to četvrti put, budući da njen sin Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom ima tri sina, prenosi B92