Nives Celzijus: Povedi me na adresu "Inferno 666"

Autor:ATV redakcija
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Hrvatska pjevačica, spisateljica i influenserka Nives Celzijus ponovo je privukla pažnju svojih pratilaca nakon što je na Instagramu objavila novi set fotografija uz opis: "Pa povedi me na adresu, Inferno 666".
Objava je u kratkom roku prikupila veliki broj lajkova i komentara, a fanovi su, kao i mnogo puta ranije, nizali komplimente na račun njenog izgleda i upečatljive objave.
Stih koji je Nives iskoristila u opisu fotografija podsjeća na njenu pjesmu "Inferno", objavljenu prije više od decenije, koja je svojevremeno izazvala veliku pažnju regionalne javnosti i ostala jedno od prepoznatljivijih izdanja u njenoj muzičkoj karijeri.
Nives je već godinama među najpraćenijim hrvatskim javnim ličnostima na Instagramu, gdje redovno objavljuje fotografije, modne kombinacije i trenutke iz privatnog života, a gotovo svaka njena objava izazove veliki broj reakcija pratilaca, prenose Nezavisne novine.
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