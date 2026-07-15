Nives Celzijus: Povedi me na adresu "Inferno 666"

Hrvatska pjevačica, spisateljica i influenserka Nives Celzijus ponovo je privukla pažnju svojih pratilaca nakon što je na Instagramu objavila novi set fotografija uz opis: "Pa povedi me na adresu, Inferno 666".

​Objava je u kratkom roku prikupila veliki broj lajkova i komentara, a fanovi su, kao i mnogo puta ranije, nizali komplimente na račun njenog izgleda i upečatljive objave.

Referenca na poznatu pjesmu

Stih koji je Nives iskoristila u opisu fotografija podsjeća na njenu pjesmu "Inferno", objavljenu prije više od decenije, koja je svojevremeno izazvala veliku pažnju regionalne javnosti i ostala jedno od prepoznatljivijih izdanja u njenoj muzičkoj karijeri.

Nives je već godinama među najpraćenijim hrvatskim javnim ličnostima na Instagramu, gd‌je redovno objavljuje fotografije, modne kombinacije i trenutke iz privatnog života, a gotovo svaka njena objava izazove veliki broj reakcija pratilaca, prenose Nezavisne novine.