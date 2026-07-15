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"DA CRKNEM - SADA DA!" Jelena Karleuša otkriva šokantnu prepisku sa Duškom Tošićem

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 07:36

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Јелена Карлеуша
Foto: Youtube / K1 Televizija

Pop diva Jelena Karleuša gostovala je u emisiji „Amidži šou“ kod Ognjena Amidžića, gdje je u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, otvorila dušu o novim muzičkim uspjesima, ali i o privatnom životu koji ne prestaje da intrigira javnost.

„Sada je sve okej“ ruši rekorde

Karleuša je na samom početku emisije progovorila o svojoj novoj pjesmi „Sada je sve okej“, koja je za kratko vrijeme postala ogroman hit i preplavila društvene mreže.

„Pjesma je prošla fenomenalno, reakcije su nevjerovatne i publici je očigledno trebalo nešto ovako od mene. Sve se poklopilo baš kako treba“, istakla je Jelena ne skrivajući ponos zbog još jednog u nizu uspjeha.

Šok prepiska: „Da crknem, jel?“

Ipak, najveći muk u studiju, a potom i lavinu reakcija na mrežama, izazvalo je Jelenino priznanje o poruci koju je dobila od bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.

Naime, u tekstu njene nove pjesme nalazi se veoma upečatljiv stih: „Samo da crkneš, do toga mi je stalo“, u kojem se Duško očigledno odmah prepoznao.

Jelena je otkrila da joj je on, nakon dugog perioda ćutanja, poslao poruku odmah poslije finala „Pinkovih zvezda“ i upitao je da li to želi da on crkne, na šta mu je ona kratko i direktno odgovorila "da sada želi".

Ova iskrena i prilično oštra prepiska nasmijala je, ali i šokirala gledaoce kraj malih ekrana. Karleuša je još jednom dokazala da ne mari za tabue i da je spremna da potpuno ogoli svoju intimu pred kamerama, ostavljajući javnost da bruji o njenom odnosu sa bivšim suprugom, piše Kurir.

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Jelena Karleuša

Duško Tošić

Pinkove Zvezde

Ognjen Amidžić

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