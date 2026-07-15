Karleuša bez kočnice: Žena vara samo kad nije voljena

Pop zvijezda Jelena Karleuša još jednom je pokazala da nema tabu tema. U razgovoru sa Ognjenom Amidžićem otvoreno je govorila o svom životu, karijeri i iskustvima, otkrivajući niz dosad nepoznatih detalja.

- Kada si se najviše u životu razočarala? - pitala je voditeljka Tijana, na šta je Jelena rekla

- Mnogo puta sam se razočarala i u sebe i u ljude, u saradnike, ljubav... Samo nikada u moju djecu, najbliže prijatelje, porodicu i u moje životinje. Kada bih morala da izdvojim jednu stvar, čak možda više od ljubavi razočarali su me decenijski saradnici koji su me izdali kada mi je bilo teško - rekla je Karleuša, a potom je uslijedilo pitanje u koju osobu sa estrade se najviše ogrešila.

- Ja se vrlo agresivno branim, a kad uzvratim udarac to boli. Nikad ne napadam iz čista mira. Ne bih mogla da kažem da sam se ogrešila, jer sam uvijek imala razlog da zadajem udarce. Mnogi su se ogrešili o mene, oni kojima sam pružila ruku i pomogla. Ni u ljubavi se nikad nisam ogrešila bez razloga, žena vara samo kad je nesrećna, usamljena, nevoljena. Žene ne varaju zbog s**sa, žene varaju kad nisu voljene - priznala je Karleuša.

Nema bogate udvarače, sve plaća sama

- Da li je teško finansirati karijeru kad ne nastupaš? - glasilo je pitanje, a Karleuša je priznala da ima veliku pomoć prijatelja.

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- Uz pomoć ozbiljnih prijatelja kao što je Željko Mitrović. Nemam bogate udvarače, nemam bogatog muža, tako da ću morati da platim sve sama - rekla je Jelena.

Jelenu su potom pitali da li postoji muškarac sa domaće javne scene sa kojim bi mogla sebe da zamisli u ozbiljnoj vezi ili braku.

- To bi morao da bude neko ko bi ponosno sjeo pored mene, koji bi se ponosno slikao sa mnom, ko bi me držao za ruku, ko bi prihvatio moju djecu, koji bi bio ponosan na moje ime, znači neko ko je gej definitivno. Muškarci imaju predrasudu da sam ja Jelena Karleuša, to me jako boli i frustrira, tako me oslovljavaju. Ja sam jednostavna žena željna ljubavi, pažnje, držanja za ruku. Meni se izgleda ne da po tom osnovu, ja svu ljubav i pažnju, sam doživjela zahvaljujući ljudima koji me vole, a to su moji fanovi. Hvala im što su bili uz mene tako junački, hrabro, hvala vam, zbog vas sam ja tu gde jesam - rekla je Jelena Karleuša.

(kurir)