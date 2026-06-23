Konaković ''prizvao'' Karleušu ''upomoć'': Koncert skrajnuo priču o pasošima

Posljednjih dana veliku pažnju medija privukao je zahtjev ministra Inostranih poslova u Savjetu Ministara Elmedina Konakovića da se otkaže koncert srpske pjevačice Jelene Karleuše u Sarajevu.

Konaković ne posustaje od cijele te priče te je tako rekao da će zatražiti od policije zabrani koncert ukoliko on ne bude otkazan.

"Zatražiću od MUP-a KS da ovaj koncert u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju zabrani jer je riječ o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju", napisao je Konaković, prenijeli su jutros brojni mediji u BiH.

Dobio je i odgovor od Karleuše.

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“Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji su mi Bosanci, a imam i ogromnu fan-bazu iz Bosne”, napisala je Karleuša.

Šta je sa pasošima?

Zanimljivo, cijela saga ''Konaković-Karleuša'' u medijima dobija veliki prostor baš u momentima kada je Konakovićeva prethodnica Bisera Turković iznijela optužbe na njegov račun.

Podsjećamo, Turkovićeva je rekla da Konaković krši zakon jer ne želi da otkrije informacije kome je dao 300 diplomatskih pasoša.

Turkovićeva kaže da Konakovića da ove osobe krije kao “guja noge”.

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“Zašto Konaković ne želi da kaže koliko je diplomatskih pasoša izdao i kome ih je izdao (po osnovu moguće zloupotrebe diskrecionog prava), iako javnost ima pravo na uvid u njihova imena? Veliki broj izdatih pasoša znači njihovu devalvaciju i diskreditaciju države Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva inostranih poslova sa zgražanjem kažu da je Konaković izdao oko 300 diplomatskih pasoša, dok su njegovi prethodnici tokom čitavog mandata izdavali dvadesetak, i to ljudima od ugleda i značaja koji su promovisali državu Bosnu i Hercegovinu", rekla je Turkovićeva i dodala:

"I dok Konaković ponekad objavi neko ime i osnov izazivanja, većinu krije 'k'o guja noge'. Naravno, postoje oni koji su zaslužni, kao npr. članovi bh. reprezentacije, ali šta je s drugima? Koji je njihov doprinos ugledu države BiH? Konaković na upite medija o broju, imenima i razlozima izdavanja diplomatskih pasoša ne odgovara i time krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama".

Kako kaže, Konaković ne odgovara ni na poslanička pitanja kojima se traži lista izdatih diplomatskih pasoša i razloga njihovog izdavanja, iako ima obavezu da odgovori u roku od 30 dana.

"Na neka od tih pitanja nije odgovorio ni nakon godinu dana. S obzirom na to da ministar krije imena i razloge izdavanja nenormalno velikog broja diplomatskih pasoša, javnost može s pravom sumnjati na kartelske veze. Možda se odgovor krije i u Skaj i Anom aplikacijama. Ostaje da nadležne institucije provjere”, napisala je Turković.

Ovim riječima Turkovićeva vjerovatno aludira na ranija povezivanja Konakovića sa kartelom Dino i Tito.

O ovoj temi Konaković šuti, ali zato vrlo rado govori o srpskoj pjevačici i njenom najavljenom koncertu.