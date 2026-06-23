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Ovo može samo u BiH: Imenovan za direktora, a bio četvrtorangirani na konkursu

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:48

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Омер Тахировић
Foto: Fejsbuk

Vlada USK imenovala je Omera Tahirovića za direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Ono što je interesantno je to da je Omer Tahirović bio tek četvrtorangirani na listi uspješnih kandidata, prenosi "Avaz".

Prvorangirana je bila Snežana Galić sa 110,20 ostvarenih bodova, Adnan Hasić je osvojio 100,60, a Suad Prošić 99,60 bodova.

Omer Tahirović, koji se nalazio na čelu PU Bosanska Krupa, imao je 97,20 bodova.

Podsjećamo, na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova USK se nalazi SDP-ov ministar Adnan Habibija, dok je poziciju direktora Uprave policije veći dio mandata obavljao Amel Kozlica, koji se u međuvremenu penzionisao.

Kasnije je za vršioca dužnosti imenovan Avrudin Muminović, a onda i raniji zamjenik direktora Suad Prošić. Prošić je razriješen i sa pozicije zamjenika direktora.

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Tagovi :

Omer Tahirović

Unsko-sanski kanton

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