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Crnković: Pravo na život braniti gdje god za to postoji prilika

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:14

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Црнковић: Право на живот бранити гдје год за то постоји прилика
Foto: ATV

Predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada Mario Crnković rekao je da je dužnost svih da brane pravo na život i da će se sutra i na okruglom stolu u Zagrebu čuti "ne" izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH.

"BiH i Hrvatskoj trebaju dobrosusjedski odnosi, a oni se ne grade tako što radioaktivni otpad guraš na granicu. Dužnost svih nas je da branimo pravo na život, gdje god imamo priliku, gdje je god potrebno, a ne tamo gdje je to lako", rekao je Crnković Srni.

On je istakao da nije bilo jednostavno donijeti odluku da prihvati poziv za panel u Zagrebu, jer se organizatori, sudeći po najavi događaja, slažu da se radioaktivni otpad smješta na Trgovsku goru, odnosnu granicu sa BiH.

Međutim, Crnković je stava da baš takvima treba ukazivati na pogubnost tog pristupa, prenosi "Srna".

On je naveo da je neprimjerena formulacija iz najave događaja, kako se traži optimalno rješenje za smještanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, jer je formalnopravno proces odabira u toku, studija uticaja na životnu sredinu nije ni objavljena, a aktivirana su kršenja tri međunarodne konvencije.

"Simptomatično je i to što na panel nije pozvan niko od zvaničnih predstavnika sa nivoa Republike Srpske, Federacije BiH ili BiH, o lokalnim nivoima da i ne pričam. Na nas se gleda kao na statiste, a vrijeme će pokazati da je to bila jedna od ključnih grešaka nadležnih i nenadležnih u Hrvatskoj", naveo je Crnković.

On je istakao da kako se čulo "ne" u Ženevi, Strazburu, Luksemburgu, Ljubljani i drugim ključnim mjestima, ponovo će se čuti i u Zagrebu.

Srpsko narodno vijeće sutra u Zagrebu organizuje okrugli sto "Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u opštini Dvor".

Okrugli sto "Zbrinjavanje nuklearnog otpada u opšini Dvor - problemi i rješenja", fokusiraće se na ekološke, ekonomske, saobraćajne i sigurnosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada, s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju Centra u Čerkezovcu, navodi se u najavi skupa.

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Tagovi :

Trgovska gora

Nuklearni otpad

Novi Grad

Hrvatska

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