Jednokratna pomoć od 70 KM za 5.700 penzionera u dijelu BiH

Oko 5.700 penzionera u jednom dijelu BiH dobiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 70 konvertibilnih maraka (KM).

Riječ je o penzionerima sa područja opštine Novo Sarajevo, za koje je obezbijeđeno 400.000 KM.

Sporazum o načinu isplate pomoći potpisali su načelnik Opštine Novo Sarajevo Benjamina Karić i direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić.

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Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju penzioneri koji imaju prebivalište na području Novog Sarajeva, a primaju najnižu penziju u FBiH, odnosno penziju u rasponu od 434,62 KM do 666,76 KM. Pravo imaju i korisnici koji ostvaruju isplatu razlike penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Potpisanim sporazumom definisan je način prenosa sredstava iz budžeta Opštine Novo Sarajevo Federalnom zavodu za PIO, koji će izvršiti isplatu novca krajnjim korisnicima.

Jednokratna pomoć biće isplaćena zajedno s redovnom junskom penzijom, čime će penzioneri sredstva dobiti bez dodatnih procedura i prijava.

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Prema podacima Federalnog zavoda za PIO, ovom mjerom biće obuhvaćeno oko 5.700 penzionera sa područja Novog Sarajeva.