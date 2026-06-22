Amidžić o borbi za povrat PDV-a na prvu nekretninu: U FBiH nisu mogli izdržati pritisak

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić govorio je za ATV o sjednici UO UIO na kojoj je usvojen Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.

Amidžić kaže da je na sjednici ponovo bio zahtjev da se raspravlja o pitanjima vezanim za poravnanje i koeficijent zbog čega su u FBiH kočili usvajanje Pravilnika i otvaranje Graničnog prelaza u Gradišci, ali da za to nisu dobili podršku iz Republike Srpske.

"Dobili smo situaciju da kroz istrajavanje za ono što mislimo da je dobro, riješili smo i jedno i drugo. Granični prelaz u Gradišci radi i preko njega pored Srba prelaze i Bošnjaci i Hrvati. Usvojen je i Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. To neće vraćati samo ljudi koji žive u Republici Srpskoj, nego i u FBiH. Možete pokušati da politički ucjenjujete, ali ono što mi zacrtamo i što počnemo mi to i završimo. Ne dozvoljavamo da nas neko uslovljava. Krivo mi je što je neko na ovakvim temama pokušavao te stvari da urade. Ovaj pravilnik je trebalo da bude usvojen u 11. mjesecu prošle godine, kada su se stvorile pretpostavke. Neko je mislio da to može da bude politički alat, ali ne može", kaže Amidžić.

On ističe da je sada najvažnije to da svi koji nemaju ili nisu imali riješeno stambeno pitanje do ovog momenta, mogu računati na povrat PDV-a koji može ići i do 25.000 KM, a uplata ide direktno na račun pojedinca koji ostvaruje pravo.

"Ne možete reći da je bitnije da se vrati dug prema FBiH, a da se ne vrati dug prema Republici Srpskoj. Ako mi to ne uradimo, nećemo otvoriti Granični prelaz i usvojiti Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. E hoćete. Dugovi treba da se međusobno isprebijaju i to nije ništa sporno, ali nije povezano sa ovim tačkama dnevnog reda. Došli smo sada u situaciju da se otvori i GP u Gradišci i da imamo usvojen Pravilnik".

Amidžić podsjeća da Vlada Republike Srpske subvencioniše kamatnu stopu, razgovara se o smanjivanju naknade kada su u pitanju notarske usluge, a IRB je počeo da daje direktno kredite kada su u pitanju stambeni krediti čime su dodatno smanjene kamatne stope.

On poručuje da je ova mjera skupa i da će Vladu Srpske koštati u punom kapacitetu i do 50 miliona KM, ali je to mjera na koju su se odlučili.

"Kao što svi znaju, to je inicijativa predsjednika Dodika. Dugo je trajalo, u jednom momentu sam mislio da je i to problem što je inicijativa Milorada Dodika. Ali, to je u interesu svih koji žive u BiH. Najbitnija stvar je da je to danas usvojeno", rekao je Amidžić.

Ko ima pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu

"Pravo na povrat PDV-a imaju sve osobe od momenta usvajanja. Stupio je na snagu 12. aprila 2025. godine koji su se uknjižili nakon tog datuma. Kupoprodajni ugovori nemaju nikakve veze. Ukoliko ste se uknjižili iza tog datuma, imate pravo na povrat PDV-a ako je to vaša prva nekretnina. Jesmo čekali na usvajanje pravilnika, više puta sam rekao, od suštinskog interesa za Republiku Srpsku nećemo odustati, ali istovremeno nećemo oštetiti nikoga od građana. Istina je da će neki ljudi čekati duže, ali s obzirom da se maksimalni iznos usklađuje sa prosječnom cijenom kvadrata, da ste uradili povrat u 2025. godini on bi bio manji nego ovaj povrat u 2026. godini".

"Pravo imaju sve osobe koje po prvi put rješavaju stambeno pitanje i koji u svom vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nemaju stambenu jedinicu. Ima se pravo povrata na 40 kvadrata po prosječnoj cijeni koju utvrđuje Agencija za statistiku. Bio je prigovor da ne ide maksimalna cijena, jer kupujete ekstra luksuzan stan pa tražite da se vrati veliki dio PDV-a. Uzima se u obzir prosječna cijena, 40 kvadrata i po članu domaćinstva po 15 kvadrata".

Amidžić ističe da su se potrudili da procedura bude što jednostavnija i da je za podnošenje zahtjeva potrebno 13 dokumenata.

Zašto pravilnik nije usvojen ranije

Zašto pravilnik nije usvojen ranije, Amidžić kaže da je BiH komplikovana zemlja i da bi najbolje bilo da FBiH odlučuje za sebe, a Srpska za sebe.

"Nama je stalo da se to usvoji jer je to inicijativa koja je potekla iz Republike Srpske. Oni su osjetili momenat i rekli, u redu, mi ćemo dati podršku za to, a vi dajte podršku za neka druga pitanja. Onda uđete u momenat političkog uslovljavanja. Onda možete da pristanete na uslovljavanje, jer smo mi to gurali kao inicijativu iz Republike Srpske, ili da uđete u borbu i kažete, nećete nas ucjenjivati. Ali, napravićemo situaciju da vi ne možete izdržati pritisak da jednu dobru stvar kočite. Onda smo počeli medijski da komuniciramo da su oni nanosili štetu i ljudima koji žive u FBiH. I tamo ljudi rješavaju prvu nekretninu, i tamo prelaze preko GP u Gradišci", kaže Amidžić.

On poručuje da su napravili dovoljno pritiska i kada su pokazali da nisu spremni za kompromis, u FBiH su popustili jer nisu mogli da izdrže pritisak.