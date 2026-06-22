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Amidžić: Istrajali smo do kraja - građani će lakše do prve nekretnine

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:31

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Предсједавајући Управног одбора УИО БиХ Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Ono što smo naumili da završimo, završili smo. Drago nam je da smo kroz istrajavanje došli u situaciju da je danas usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora UIO BiH Srđan Amidžić.

Amidžić je istakao da će ovo rješenje omogućiti svim stanovnicima Republike Srpske i Federacije BiH da znatno lakše riješe svoje stambeno pitanje.

"Ovo je veoma bitno da ljudi mogu da dođu na lakši način do prve nekretnine, jer su cijene stvarno otišle gore", poručio je Amidžić.

Управни одбор УИО

BiH

Usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu

On je izrazio žaljenje što je ovo pitanje u jednom trenutku bilo svedeno na politiku i procedure, iako se, kako kaže, radilo o potrebi da se pokaže kako BiH, kao zemlja, može da donosi normalne odluke za dobrobit građana.

"Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku i na različite političke odluke. Ovo nije bilo pitanje normalnog funkcionisanja. Nismo dozvolili da ovo pitanje bude uslovljeno ničim drugim", zaključio je Amidžić.

Očekuje se da će primjena ovog pravilnika značajno rasteretiti budžet mladih bračnih parova i svih onih koji prvi put kupuju nekretninu, pružajući im direktnu finansijsku olakšicu u vremenu visokih cijena nekretnina.

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Srđan Amidžić

Pravo na povrat PDV-a

Republika Srpska

PDV

Bosna i Hercegovina

UIO BiH

Pravilnik za povrat PDV-a

Povrat PDV-a za nekretninu

Komentari (2)

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