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Vens: Juče je bio veoma dobar dan

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:31

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Потпредсједник САД Џ. Д. Венс гестикулира поред пакистанског премијера Шехбаза Шарифа прије четвоространог састанка између Сједињених Држава, Ирана, Пакистана и Катара у луксузном хотелском комплексу Бургеншток са погледом на језеро Луцерн, Швајцарска, у недјељу, 21. јуна 2026.
Foto: Fabrice Coffrini/Keystone via AP/Tanjug

Veliki napredak ostvaren je u pregovorima SAD i Irana u vezi sa okončanjem sukoba, izjavio je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.

"Juče je bio veoma dobar dan. Ostvarili smo dobar napredak", rekao je Vens novinarima u Švajcarskoj.

Vens je pojasnio da su SAD i Iran postigli dogovor u vezi sa povratkom inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Iran, te da bi se oni mogli već danas vratiti u tu zemlju.

Prema njegovim riječima, postavljen je čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma, prenosi Srna.

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Vens je naglasio da predstavnici Irana nisu napustili pregovaračku platformu, te da nastavljaju rad na tehničkom nivou sa timovima u Švajcarskoj.

Potpredsjednik SAD istakao je da je Vašington stvorio mehanizam za sprečavanje eskalacije između Izraela, Libana i Hezbolaha, te da Vašington razmatra odmrzavanje iranskih sredstava, ali da želi da bude siguran da se ta sredstva neće upotrijebiti za finansiranje terorizma.

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Džej Di Vens

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