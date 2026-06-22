Autor:ATV redakcija
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Veliki napredak ostvaren je u pregovorima SAD i Irana u vezi sa okončanjem sukoba, izjavio je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.
"Juče je bio veoma dobar dan. Ostvarili smo dobar napredak", rekao je Vens novinarima u Švajcarskoj.
Vens je pojasnio da su SAD i Iran postigli dogovor u vezi sa povratkom inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Iran, te da bi se oni mogli već danas vratiti u tu zemlju.
Prema njegovim riječima, postavljen je čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma, prenosi Srna.
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Vens je naglasio da predstavnici Irana nisu napustili pregovaračku platformu, te da nastavljaju rad na tehničkom nivou sa timovima u Švajcarskoj.
Potpredsjednik SAD istakao je da je Vašington stvorio mehanizam za sprečavanje eskalacije između Izraela, Libana i Hezbolaha, te da Vašington razmatra odmrzavanje iranskih sredstava, ali da želi da bude siguran da se ta sredstva neće upotrijebiti za finansiranje terorizma.
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