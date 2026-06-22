Britanski premijer u ostavci Kir Starmer oduvijek je zagovarao održavanje odnosa Velike Britanije i Rusije na nuli, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kir Starmer se nije dokazao ni u kom smislu kada se radi o rusko-britanskim odnosima", naveo je Peskov, komentarišući odluku Starmera da podnese ostavku na funkciji lidera Laburističke partije, a samim tim i na funkciji premijera.

Peskov je ocijenio da nije vjerovatno da će bilo koji britanski političar imati drugačiji stav o dijalogu sa Rusijom.

Starmer je ranije danas saopštio da podnosi ostavku i da bi njegov nasljednik trebao biti izabran do sljedeće sjednice Parlamenta Velike Britanije planirane za septembar.

Svijet Ko bi mogao biti Starmerov nasljednik?