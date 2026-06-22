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Sirijac divljao po Njemačkoj: Udarao putnike i pokušao da ih gurne pod voz

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ATV redakcija
22.06.2026 12:59

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Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Foto: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

Dvadesetdvogodišnji muškarac iz Sirije napao je nekoliko ljudi u oblasti Kelna u nedjelju popodne.

Prema saopštenju Savezne policije Njemačke, serija napada počela je oko 15.10 časova na stanici Keln-Trimbornštrase. Tamo je osumnjičeni Sirijac udario putnika pesnicom i pokušao da ga gurne ka pruzi. Prolaznici su intervenisali i spriječili dalje povrede, a žrtva je zadobila modrice i ogrebotine.

Muškarac se potom ukrcao u voz S19 prema glavnoj željezničkoj stanici. U blizini stanice Keln Mese/Dojc je bez upozorenja udario pesnicom u lice dvoje još uvijek neidentifikovanih putnika, prenosi Bild.

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Nasilje se nastavilo na glavnoj željezničkoj stanici u Kelnu. U restoranu brze hrane, dvadesetdvogodišnjak je udarao pesnicama i nogama putnika (47). Kada je stigla savezna policija, on je i dalje udarao čovjeka koji je ležao na zemlji.

Policija je uhapsila osumnjičenog. Prema policijskim navodima, on je bio pod uticajem droga i ima istoriju nasilnih krivičnih djela. Nakon incidenta, primljen je u psihijatrijsku ustanovu.

Njemačka policija sada traga za dvije još uvijek neidentifikovane žrtve iz voza gradske željeznice, kao i za drugim svjedocima.

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Tagovi :

Njemačka

fizički napad

hapšenje

pokušaj ubistva

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