Sirijac divljao po Njemačkoj: Udarao putnike i pokušao da ih gurne pod voz

Autor:ATV redakcija
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Dvadesetdvogodišnji muškarac iz Sirije napao je nekoliko ljudi u oblasti Kelna u nedjelju popodne.
Prema saopštenju Savezne policije Njemačke, serija napada počela je oko 15.10 časova na stanici Keln-Trimbornštrase. Tamo je osumnjičeni Sirijac udario putnika pesnicom i pokušao da ga gurne ka pruzi. Prolaznici su intervenisali i spriječili dalje povrede, a žrtva je zadobila modrice i ogrebotine.
Muškarac se potom ukrcao u voz S19 prema glavnoj željezničkoj stanici. U blizini stanice Keln Mese/Dojc je bez upozorenja udario pesnicom u lice dvoje još uvijek neidentifikovanih putnika, prenosi Bild.
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Nasilje se nastavilo na glavnoj željezničkoj stanici u Kelnu. U restoranu brze hrane, dvadesetdvogodišnjak je udarao pesnicama i nogama putnika (47). Kada je stigla savezna policija, on je i dalje udarao čovjeka koji je ležao na zemlji.
Policija je uhapsila osumnjičenog. Prema policijskim navodima, on je bio pod uticajem droga i ima istoriju nasilnih krivičnih djela. Nakon incidenta, primljen je u psihijatrijsku ustanovu.
Njemačka policija sada traga za dvije još uvijek neidentifikovane žrtve iz voza gradske željeznice, kao i za drugim svjedocima.
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