Mediji: Dara iz Jasenovca imala udes kod Banjaluke?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Biljana Čekić, koja se proslavila ulogom Dare u filmu Dara iz Jasenovca, učestvovala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Verićima kod Banjaluke, tvrde banjalučki mediji.
Izvor portala "Srpskainfo" tvrdi da se nesreća dogodila sredinom prošle sedmice, kada je Čekićeva izgubila kontrolu nad automobilom i sletjela sa puta.
Svijet
Iznajmili kvad za 50 evra, pa upali u noćnu moru: Tinejdžer slomio 12 pršljenova
"Ona je upravljala automobilom škoda i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletjela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dvije djevojke i sve su zadobile povrede", rekao sagovornik pomenutog portala.
Prema njegovim riječima, misli da se radi o lakšim povredama.
"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjele u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", kaže izvor.
Biljana je je glumila glavni lik u filmu Dara iz Jasenovca, djevojčicu Daru koja se bori za svoj opstanak u logoru.
Ona je ovu ulogu sasvim slučajno dobila, nakon što je organizovan kasting u njenoj školi. Danas je prelijepa djevojka i veoma je aktivna na društvenim mrežama.
Region
Divlja vožnja na auto-putu: Vozio 253 kilometra na čas kod Zadra, evo koliku kaznu je dobio
Biljani je ova uloga donijela veliku popularnost, međutim i dalje živi sasvim normalnim i skromnim životom.
Mlada glumica napunila je u oktobru prošle godine 18 godina.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
47 min0
Scena
1 h0
Scena
1 h0
Scena
2 h0
Najnovije
Trenutno na programu