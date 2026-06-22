Mediji: Dara iz Jasenovca imala udes kod Banjaluke?

Biljana Čekić, koja se proslavila ulogom Dare u filmu Dara iz Jasenovca, učestvovala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Verićima kod Banjaluke, tvrde banjalučki mediji.

Izvor portala "Srpskainfo" tvrdi da se nesreća dogodila sredinom prošle sedmice, kada je Čekićeva izgubila kontrolu nad automobilom i sletjela sa puta.

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"Ona je upravljala automobilom škoda i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletjela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dvije djevojke i sve su zadobile povrede", rekao sagovornik pomenutog portala.

Prema njegovim riječima, misli da se radi o lakšim povredama.

"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjele u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", kaže izvor.

Biljana je je glumila glavni lik u filmu Dara iz Jasenovca, djevojčicu Daru koja se bori za svoj opstanak u logoru.

Ona je ovu ulogu sasvim slučajno dobila, nakon što je organizovan kasting u njenoj školi. Danas je prelijepa djevojka i veoma je aktivna na društvenim mrežama.

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Biljani je ova uloga donijela veliku popularnost, međutim i dalje živi sasvim normalnim i skromnim životom.

Mlada glumica napunila je u oktobru prošle godine 18 godina.