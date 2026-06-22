Jovana Jeremić progovorila o svadbi sa Tigrom: Otkrila detalje tajnog vjenčanja

Voditeljka Jovana Jeremić, otvorila je dušu o svojoj vezi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, priznala da planira crkveno vjenčanje u jednoj od najvećih svetinja i otkrila da priželjkuje da rodi sina.

Jovana Jeremić nije skrivala da uživa u velikoj ljubavi i da željno iščekuje svadbu sa svojim izabranikom.

– Što se mene tiče, pita se prevashodno muškarac, on to treba da potegne, ali vjerujem da će vjenčanje biti i ranije – izjavila je voditeljka, objašnjavajući da ona i Miloš žive i funkcionišu kao jedno.

– Sve ide samo od sebe, nevjerovatna je priča između mene i njega. Jednog dana, kada se bude snimao film o meni, ne znam ko će da glumi njega. On me je prvo spasio, pa me je osvojio – rekla je u emisiji "Premijera – Vikend specijal", a Tigar je nedavno govorio o vezi sa Jovanom, prenosi Blic.

"Bio je vitez u najtežim trenucima"

Jovana se dotakla i izuzetno teškog životnog perioda obilježenog gubitkom oca i razočaranjima na emotivnom i prijateljskom planu.

– Bila sam u lošoj životnoj fazi… Njega je Bog poslao. Miloš je jedan veliki vitez i heroj mog života – emotivno je poručila voditeljka.

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Priznaje da je pred njega stala kao “žena nagrižena u svakom smislu”, ali da je on sve unaprijed znao i prihvatio je: “Da je moj otac živ, on bi mu se zahvalio što me je spasio”.

Prvo crkveno vjenčanje i želja za dječakom

Jovana je najavila da planira udaju u jednom manastiru i istakla da će to smatrati “svojom prvom udajom”, budući da do sada nije imala crkveno vjenčanje.

– Drugi put se ne udajem zbog javnosti, niti sam se udala prvi put, a posebno poslije onoga što sam doživjela 2025. godine. Nisam vjenčana u crkvi nijednom, moj prvi brak će biti u manastiru, u jednom od najvećih svetinja – odlučna je Jovana.

Voditeljka vjeruje da samo crkveni brakovi sklopljeni iz iskrene ljubavi traju zauvijek, te ističe da svog partnera “voli najviše na svijetu”.

Pored svadbe, Jovana mašta i o proširenju porodice:

– Što se tiče potomstva, biće kako Bog kaže, bilo bi lijepo da rodim ja tog jednog sina, voljela bih da imam muško dijete – istakla je ona.