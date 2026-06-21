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Šta znači Kababa - riječ iz novog hita Aleksandre Prijović

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 17:06

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Александра Пријовић, нови албум
Foto: YouTube/printscreen

Pjesma "Kababa" sa novog albuma Aleksandre Prijović postala je predmet radoznalosti, a njeno značenje ostavlja prostor za različite interpretacije.

Aleksandra Prijović je svojim novim albumom, "Bol i alkohol", privukla veliku pažnju. Među devet pjesama koje su se našle na ovom albumu Aleksandre Prijović, izdvojila se numera neobičnog naziva - "Kababa".

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Na društvenim mrežama se ubrzo pokrenula diskusija o tome šta bi "kababa" moglo da znači, pa su korisnici počeli da traže moguće prevode, poređenja i porijeklo riječi u različitim jezicima i govorima.

Upravo ta neizvjesnost doprinijela je dodatnoj popularnosti pjesme, jer je neobičan izraz postao predmet radoznalosti.

U samom kontekstu pjesme, "Kababa“ nije predstavljena kao riječ iz svakodnevnog jezika sa ustaljenim značenjem, već više kao lični znak između dvoje ljudi. Ona funkcioniše kao dogovor ili šifra koja ima smisao samo za njih, nešto što povezuje i označava njihov poseban odnos, prenosi "Kurir".

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"Kababa neka bude šifra naša, samo ti pošaljem u pola noći", jedan je od stihova te numere, u kom se jasno sugeriše da je u pitanju šifra.

Pojedini slušaoci su primijetili da se slični izrazi mogu pronaći u različitim kulturama i jezicima, ali bez jedinstvenog ili univerzalnog tumačenja. Zbog toga se dodatno naglašava utisak da značenje u ovom slučaju nije fiksirano, već ostavljeno mašti i interpretaciji.

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Kababa

Aleksandra Prijović

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