Toplotni talas pogodio Španiju, vlasti izdale upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Španiju je pogodio prvi zvanični toplotni talas u 2026. godini, a temperature u Madridu i drugim dijelovima zemlje dostigle su i do 40 stepeni Celzijusa, dok su vlasti upozorile na opasnost po zdravlje građana i povećan rizik od šumskih požara, javlja danas, 21. juna, Rojters.
Državna meteorološka agencija Španije (AEMET) saopštila je da je 13 od 17 regiona u zemlji pod narandžastim upozorenjem zbog vrućine, dok je Baskija na sjeverozapadu pod najvišim, crvenim upozorenjem.
Očekuje se da će toplotni talas trajati do četvrtka.
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Zbog ekstremnih temperatura, u više evropskih zemalja uvedene su mjere upozorenja.
U Francuskoj je djelimično zabranjena prodaja alkohola, a u Njemačkoj su na snazi nacionalna upozorenja.
Nadležni upozoravaju da visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, kao i da mogu da doprinesu širenju požara na otvorenom.
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