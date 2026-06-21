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Toplotni talas pogodio Španiju, vlasti izdale upozorenje

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 17:56

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Топлотни талас погодио Шпанију, власти издале упозорење
Foto: Envato/Sandsun/antonytrivet/APchannel

Španiju je pogodio prvi zvanični toplotni talas u 2026. godini, a temperature u Madridu i drugim dijelovima zemlje dostigle su i do 40 stepeni Celzijusa, dok su vlasti upozorile na opasnost po zdravlje građana i povećan rizik od šumskih požara, javlja danas, 21. juna, Rojters.

Državna meteorološka agencija Španije (AEMET) saopštila je da je 13 od 17 regiona u zemlji pod narandžastim upozorenjem zbog vrućine, dok je Baskija na sjeverozapadu pod najvišim, crvenim upozorenjem.

Očekuje se da će toplotni talas trajati do četvrtka.

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Zbog ekstremnih temperatura, u više evropskih zemalja uvedene su mjere upozorenja.

U Francuskoj je d‌jelimično zabranjena prodaja alkohola, a u Njemačkoj su na snazi nacionalna upozorenja.

Nadležni upozoravaju da visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, kao i da mogu da doprinesu širenju požara na otvorenom.

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Tagovi :

toplotni talas

Španija

Upozorenje

visoke temperature vazduha

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