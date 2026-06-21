Požar na popularnom grčkom ostrvu, naređena evakuacija

Na grčkom ostrvu Sirosu danas je izbio požar u području Ampela, gdje gori nisko rastinje i suva trava, dok su zbog jakog vjetra angažovane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, saopštila je grčka vatrogasna služba.

U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dok iz vazduha operišu dva aviona i tri helikoptera, a pomoć pružaju i dobrovoljci, kao i cisterne lokalnih samouprava, navodi Katimerini.

Na lice mjesta upućeni su i istražitelji radi utvrđivanja uzroka požara.

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Zbog širenja vatre, stanovnicima naselja Trija Lagonia ranije je putem sistema 112 naređeno da se evakuišu i upute ka Ermupoliju.