Požar na popularnom grčkom ostrvu, naređena evakuacija

Autor:ATV redakcija
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Na grčkom ostrvu Sirosu danas je izbio požar u području Ampela, gdje gori nisko rastinje i suva trava, dok su zbog jakog vjetra angažovane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, saopštila je grčka vatrogasna služba.
U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dok iz vazduha operišu dva aviona i tri helikoptera, a pomoć pružaju i dobrovoljci, kao i cisterne lokalnih samouprava, navodi Katimerini.
Na lice mjesta upućeni su i istražitelji radi utvrđivanja uzroka požara.
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Zbog širenja vatre, stanovnicima naselja Trija Lagonia ranije je putem sistema 112 naređeno da se evakuišu i upute ka Ermupoliju.
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