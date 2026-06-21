Snimak iz popularnog grčkog ljetovališta uznemirio turiste: "Užas"

Na društvenim mrežama nedavno se pojavio snimak za koji se navodi da se, nedaleko od obale u popularnom grčkom ljetovalištu Hanioti na Halkidikiju, pojavila mala ajkula.

Video se našao na Instagram stranici "vranjecirkustabloid", i ubrzo izazvao veliki broj reakcija među korisnicima same mreža.

Na snimku se, kako se tvrdi, vidi manja ajkula kako pliva u plićaku, nedaleko od plaže, dok se u pozadini čuju glasovi iznenađenih turista na obali.

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Iako nije potvrđeno o kojoj vrsti se radi, činjenica da je Hanioti jedno od najposjećenijih ljetovališta na istočnoj obali Kasandre, gd‌je tokom ljetnje sezone boravi veliki broj turista iz Srbije, doprinijela je tome da snimak izazove zabrinutost dijela javnosti.

"Užas, sve je otišlo dođavola"

"Užas. Sve je otišlo dođavola. Polud‌jele su klimatske promjene. Ranije je bila misaona imenica da se ajkule pojave tako blizu obale, i to još u plićaku. Užas. Zato sve manje idem na more, bila sam u Haniotiju 2019, pa tek 2024. I tada sam plivala možda na dva metra dubine. Sada ne bih smjela ni u plićak od pola metra sa trogodišnjom d‌jecom. Između ostalih razloga i to je jedan. Zatim masovni turizam, paklene vrućine kojih nije bilo prije 20 godina. U svakom slučaju – ne, hvala", napisala je jedna Srpkinja ispod objavljenog videa.

Pored nje, javili su se i drugi korisnici sa nešto opuštenijim i duhovitijim komentarima, prenosi Blic.

"Dresirana je, ne brinite ništa", "A tu je negd‌je i mama", "Samo hoće da se igra", pisali su oni.