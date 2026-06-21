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Dječaci stradali skačući sa stijena: Tragedija u Španiji

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ATV redakcija
21.06.2026 13:43

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Стијене у Шпанији са којих су страдала тројица дјечака.
Foto: YouTube/Screenshot/Europa Press

Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španskoj autonomnoj zajednici Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastavica zbog visokih talasa, objavile su danas vlasti. Ovaj tragični događaj zavio je region u tugu i pokrenuo nova upozorenja o bezbjednosti na moru.

Kobni skok sa stijena

Do nesreće je došlo u petak kada je grupa od šest dječaka skočila u more sa stijena.

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Iako je plaža bila označena žutom zastavicom, signalizirajući opasnost od visokih talasa, mladići su se ipak odvažili na rizičan potez, prenosi Europapres.

Trojica dječaka uspjela su da se vrate na obalu samostalno, dok su preostalu trojicu iz vode izvukli spasioci. Nažalost, ishod je bio fatalan za svu trojicu.

Dvanaestogodišnji dječak preminuo je na licu mjesta, uprkos svim pokušajima reanimacije. Dvojica 13-ogodišnjaka hitno su prebačena u bolnicu, ali su, nakon pružene pomoći, nažalost, podlegla povredama, saopštile su regionalne hitne službe.

Upozorenja vlasti

Premijer Katalonije, Salvador Ilja, izrazio je duboku ožalošćenost povodom tragedije. Na svojoj platformi Iks (ranije Tviter), napisao je: „Duboko sam ožalošćen. Nemam riječi u ovom trenutku tako velikog bola.“

Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost, dijeleći bol sa porodicama nastradalih.

Gradonačelnik Taragone, Ruben Vinuales, uputio je apel građanima:

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„Ne treba preduzimati nepotrebne rizike. Ni u kojem slučaju ne smije da se skače sa stijena“, istakao je Vinuales, naglašavajući važnost poštovanja bezbjednosnih mjera na obali.

(Glas Srpske)

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Španija

stradali dječaci

Plaža

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