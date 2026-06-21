Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, prokomentarisala je na svom Telegram kanalu vijest da je predsjednik Poljske Karol Navrocki oduzeo Orden belog orla šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskom zbog veličanja pripadnika Ukrajinske ustaničke armije (UPA).

Naime, ona je podsjetila da je poljski predsjednik to učinio uz obrazloženje da za ogromnu većinu poljskog društva UPA i dalje prije svega predstavlja formaciju odgovornu za strašne zločine počinjene nad građanima Republike Poljske tokom Drugog svetskog rata.

"Da, žrtve ukrajinskih nacionalista iz UPA tokom Volinskog masakra 1943–1944. godine bili su pretežno Poljaci. Ali su od 1. novembra 1939. godine oni bili sovjetski građani. Nakon sloma Poljske usled agresije nacističke Nemačke u septembru 1939. godine, Zapadna Ukrajina ušla je u sastav Sovjetskog Saveza, 'ponovo se ujedinivši sa Ukrajinskom Sovjetskom Socijalističkom Republikom'", naglasila je.

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Kako kaže, pokolj je započeo u februaru 1943. godine, kada se situacija na frontu iz temelja promenila i kada je postalo jasno da se nemačko-fašistički režim neće još dugo održati na teritoriji okupirane Sovjetske Ukrajine.

"Ukrajinski nacionalisti su odlučili da je došao njihov trenutak za etničko čišćenje. Prvi talas ubistava zahvatio je Voliniju (teritoriju današnjih Volinske i Rovnenske oblasti, kao i dela Ternopoljske oblasti Ukrajine). Pripadnici Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) i UPA ubijali su hiljade Poljaka i predstavnika drugih nacionalnih manjina, ne štedeći ni žene, ni decu, ni starije", podvukla je.

Ona je navela da se više o tome može se naći u dokumentima Narodnog komesarijata za državnu bezbednost SSSR-a o zločinima OUN-UPA u Voliniji.

Drugi talas pokolja, podsetila je, počeo je u drugoj polovini 1943. godine na teritoriji Istočne Galicije (današnje Lavovske, Ivano-Frankovske i Ternopoljske oblasti). Masovni teror nad poljskim stanovništvom trajao je sve do leta 1944. godine, prenosi RT Balkan.