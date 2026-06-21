Logo

Zaharova objasnila: Šta znači UPA zbog kojeg je Zelenski ostao bez ordena?

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 12:17

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, prokomentarisala je na svom Telegram kanalu vijest da je predsjednik Poljske Karol Navrocki oduzeo Orden belog orla šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskom zbog veličanja pripadnika Ukrajinske ustaničke armije (UPA).

Naime, ona je podsjetila da je poljski predsjednik to učinio uz obrazloženje da za ogromnu većinu poljskog društva UPA i dalje prije svega predstavlja formaciju odgovornu za strašne zločine počinjene nad građanima Republike Poljske tokom Drugog svetskog rata.

"Da, žrtve ukrajinskih nacionalista iz UPA tokom Volinskog masakra 1943–1944. godine bili su pretežno Poljaci. Ali su od 1. novembra 1939. godine oni bili sovjetski građani. Nakon sloma Poljske usled agresije nacističke Nemačke u septembru 1939. godine, Zapadna Ukrajina ušla je u sastav Sovjetskog Saveza, 'ponovo se ujedinivši sa Ukrajinskom Sovjetskom Socijalističkom Republikom'", naglasila je.

Полиција ротација

Svijet

Horor usred bijela dana: Žena silovana u parku

Kako kaže, pokolj je započeo u februaru 1943. godine, kada se situacija na frontu iz temelja promenila i kada je postalo jasno da se nemačko-fašistički režim neće još dugo održati na teritoriji okupirane Sovjetske Ukrajine.

"Ukrajinski nacionalisti su odlučili da je došao njihov trenutak za etničko čišćenje. Prvi talas ubistava zahvatio je Voliniju (teritoriju današnjih Volinske i Rovnenske oblasti, kao i dela Ternopoljske oblasti Ukrajine). Pripadnici Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) i UPA ubijali su hiljade Poljaka i predstavnika drugih nacionalnih manjina, ne štedeći ni žene, ni decu, ni starije", podvukla je.

Ona je navela da se više o tome može se naći u dokumentima Narodnog komesarijata za državnu bezbednost SSSR-a o zločinima OUN-UPA u Voliniji.

Drugi talas pokolja, podsetila je, počeo je u drugoj polovini 1943. godine na teritoriji Istočne Galicije (današnje Lavovske, Ivano-Frankovske i Ternopoljske oblasti). Masovni teror nad poljskim stanovništvom trajao je sve do leta 1944. godine, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Zelenski

Marija Zaharova

Orden

Poljska

Rusija

Komentari (0)

Pročitajte više

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Tragedija u Londonu: Troje ljudi poginulo u požaru

1 h

0
Жена у спортској мајици пије млијеко из чаше.

Zdravlje

Koji napitak najbolje hidrira organizam: Nije u pitanju voda

1 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Horor usred bijela dana: Žena silovana u parku

1 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Petomjesečna beba povrijeđena u nezgodi: Vozač udario u betonski stub

1 h

0

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Tragedija u Londonu: Troje ljudi poginulo u požaru

1 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Horor usred bijela dana: Žena silovana u parku

1 h

0
Дрон

Svijet

Ruske snage PVO oborile skoro 240 dronova za noć

4 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Tramp: Neće biti naplate prolaza kroz moreuz

5 h

0

  • Najnovije

13

14

Objavljena mapa: Pogledajte gd‌je u Srpskoj danas "gore nebo i zemlja"

13

13

Zašto muškarci više cijene žene koje "izdaju" očekivanja, a ne sebe?

13

01

Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

12

50

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

12

47

Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima