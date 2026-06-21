Koji napitak najbolje hidrira organizam: Nije u pitanju voda

Autor:ATV redakcija
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Tokom toplotnih talasa održavanje hidratacije postaje važnije nego inače. Iako većina ljudi poseže za vodom kada želi nadoknaditi tečnost, ljekari ističu da postoje i druga pića koja mogu pomoći tijelu da duže ostane hidrirano.
Doktorka Nataša Fernando tvrdi da mlijeko može biti čak i bolje od vode. Objasnila je da mlijeko sadrži šećer, proteine, masti i natrijum, koji pomažu tijelu da duže zadrži tečnost.
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Koji su još dobri izbori za hidrataciju?
Dr Fernando navodi da je i sojino mlijeko dobar izbor jer sadrži elektrolite koji pomažu rehidrataciji. Preporučuje i kokosovu vodu te sok od krastavca, dok voće i povrće bogato vodom, poput lubenice i krastavaca, takođe može pridonijeti unosu tečnosti tokom vrućina.
NHS upozorava da među najčešće znakove dehidratacije spadaju žeđ, rjeđe mokrenje, vrtoglavica, umor, suva usta i tamnožuti urin jakog mirisa. Ti simptomi mogu upućivati na to da tijelu nedostaje tečnost i da je potrebno povećati unos napitaka.
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U slučaju dehidratacije NHS savjetuje konzumiranje dovoljno tečnosti u manjim gutljajima, a po potrebi koristiti i oralne rehidracijske otopine. Ako se pojave ozbiljniji simptomi poput zbunjenosti, stalne vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili neuobičajene pospanosti, potrebno je potražiti ljekarsku pomoć.
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