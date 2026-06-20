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Prvi slučaj zika virusa u Skoplju: Putnik donio infekciju sa Maldiva, evo kakvi su simptomi

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 08:55

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комарац инсект
Foto: Pexel/ Pragyan Bezbaruah

Institut za javno zdravlje Severne Makedonije (IJZ) potvrdio je danas prvi registrovani slučaj zika virusne infekcije u ovoj zemlji.

Prema zvaničnim epidemiološkim podacima, obolela osoba se zarazila tokom boravka na Maldivima u periodu od 20. do 28. maja 2026. godine, gde ju je ujeo zaraženi komarac.

Brza reakcija i dijagnoza

Pacijent je tokom boravka na Maldivima primetio ujede komaraca. Po povratku u Skoplje, zbog simptoma koji su ukazivali na denga groznicu, odmah se javio na pregled u Kliniku za infektivne bolesti i febrilna stanja.

Prvi znaci bolesti pojavili su se 24. maja, uključujući groznicu, bolove u mišićima i zglobovima, te povišenu temperaturu. Četiri dana kasnije, na telu se pojavio sitan, gust osip. Nakon sprovedenih laboratorijskih analiza na Odeljenju za virusologiju IJZ, potvrđen je pozitivan serološki i molekularni nalaz na zika virus.

Srećom, pacijent nije hospitalizovan, već je upućen na kućno lečenje i nalazi se u dobrom opštem stanju.

Kako se zika virus prenosi?

Zika virus se najčešće prenosi ujedom zaraženih komaraca roda Aedes, koji su aktivni uglavnom tokom dana i najviše su rasprostranjeni u tropskim i suptropskim krajevima. Osim putem komaraca, virus se može preneti:

  • Seksualnim putem.
  • Vertikalno, sa majke na fetus tokom trudnoće.
  • Transfuzijom krvi.

Inkubacioni period bolesti obično traje između tri i 14 dana. Iako je klinička slika uglavnom blaga, važno je napomenuti da čak 80 odsto zaraženih osoba ne razvija nikakve simptome. Kada se simptomi pojave, oni obično traju od dva do sedam dana i uključuju osip, groznicu, konjunktivitis, glavobolju, kao i bolove u mišićima i zglobovima, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Zika virus

Sjeverna Makedonija

Maldivi

simptomi

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