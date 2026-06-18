Stručnjaci odabrali najzdraviju orašastu namirnicu, evo zašto je najbolji izbor

Orašasti plodovi su praktičan, hranljiv i svestran izbor za brzi međuobrok ili kao zdrav dodatak jelima. Međutim, u moru različitih opcija postavlja se pitanje koji je orašasti plod najbolji izbor.

Dijetetičari s kojima je razgovarao portal Health.com složni su oko toga da su bademi najzdraviji orašasti plod koji možete jesti.

"Kada se u obzir uzmu hranljivost, prilagodljivost i mogućnosti primjene, to bi morali biti bademi", izjavila je registrovana dijetetičarka Dženel Bober. S njom se slaže i koleginica Mara Barouz: "Bademi su moj omiljeni orašasti plod zbog brojnih zdravstvenih prednosti koje nude".

Zašto su bademi najbolji izbor?

Dijetetičari ističu bademe zbog njihovog impresivnog nutritivnog profila, potencijalnih zdravstvenih koristi i izuzetne svestranosti u kuhinji.

"Bademi su odličan izvor biljnih proteina, sa oko 6 grama po porciji od 28 grama, što je više od mnogih drugih orašastih plodova, uključujući indijske oraščiće i orahe", pojasnila je Barouz.

Bademi takođe pogoduju zdravlju digestivnog sistema.

"Dobar su izvor vlakana, koja pomažu varenju i podstiču redovnost", rekla je Barouz.

Istraživanja pokazuju da konzumacija badema može podstaći rast korisnih crijevnih bakterija koje podržavaju zdravlje varenja, piše B92

Osim toga, bademi se ističu visokim udjelom nezasićenih masti zdravih za srce i vitaminom E, nutrijentom koji štiti ćelije od oksidativnog stresa. Studije ukazuju na to da osobe koje jedu više hrane bogate zdravim mastima i vitaminom E, poput badema, imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti. Bademi su i dobar izvor magnezijuma, minerala neophodnog za zdrav krvni pritisak i regulaciju nivoa šećera u krvi.

"Taj trio nutrijenata - masti, vlakna i proteini - pomaže u održavanju osjećaja sitosti", izjavila je za Health sportska dijetetičarka Roksana Ehsani. Pored zdravstvenih prednosti, bademi su ukusni i izuzetno svestrani te se lako uklapaju u slatke i slane recepte.

Nutritivna vrijednost

Bademi su puni hranljivih materija. Porcija od 28 grama sirovih badema sadrži 164 kalorije, 14,1 gram masti, 6,12 grama ugljenih hidrata, 3,5 grama vlakana i 6 grama proteina. Ta količina takođe obezbeđuje 7,26 miligrama vitamina E, što je 48% preporučenog dnevnog unosa, kao i 76,5 miligrama magnezijuma, što čini 18,2% preporučenog dnevnog unosa.

Kako uključiti bademe u ishranu?

Mogućnosti korišćenja badema gotovo su beskrajne, a dijetetičari preporučuju nekoliko jednostavnih načina. Možete ih koristiti kao dodatak jogurtu, ovsenoj kaši i salatama ili njima zameniti pinjole u pripremi domaćeg pesta. Takođe ih možete dodati u smutije za orašast ukus i kremastiju teksturu, a odlični su kao brzi međuobrok u kombinaciji sa voćem i sirom ili uz malo tamne čokolade.