Poslije pijanke u pabu otac "izgubio kontrolu" i usmrtio sina starog 4 nedjelje

Toni Bartlet (39) iz Aksminstera, u grofoviji Devon, proglašen je krivim za ubistvo svog četvoronedjeljnog sina Atikusa, kojeg je nasmrt pretukao snažnim tresenjem.

Na suđenju pred Krunskim sudom u Bristolu rečeno je da je Toni Bartlet svom sinu Atikusu nanio teške povrede u trenutku „čistog nasilja“, kada ga je snažno protresao u porodičnoj kući u gradu Čardu, prenio je „Miror“ (The Mirror).

Sud je čuo da je Atikus tokom incidenta, koji se dogodio 16. jula 2022. godine, zadobio teške unutrašnje povrede mozga i kičmene moždine, od kojih je preminuo u bolnici sedam dana kasnije.

Beba je takođe imala tri preloma rebara, za koje je sudu rečeno da nisu mogli nastati tokom pokušaja reanimacije.

Nakon četvoronedjeljnog suđenja pred Krunskim sudom u Bristolu, porota ga je proglasila krivim za ubistvo, a izricanje presude biće kasnije ovog mjeseca. Bartlet, koji radi kao poštar, negirao je optužbe i za ubistvo iz nehata i za ubistvo. Kada je pročitana presuda, uhvatio se za glavu, sagnuo i zaplakao.

Njegova bivša partnerka i Atikusova majka, Evelin Balentajn, prvobitno je bila uhapšena, ali je kasnije u postupku dobila status svjedoka. Protiv nje nije podignuta nijedna krivična prijava, a svjedočila je na Bartletovom suđenju.

Porotnici su čuli da su Bartlet i Balentajnova te večeri otišli u pab i komičarski klub, što je bio njihov prvi zajednički izlazak od Atikusovog rođenja. Majka Evelin Balentajn, Rejčel Donovan, i njen suprug Endru došli su u porodičnu kuću u Čardu, u grofoviji Somerset, kako bi pričuvali bebu.

Tokom večeri, Bartlet je popio osam i po pinti piva, nakon čega se, nešto prije 23 časa, zajedno sa Balentajnovom vratio kući.

Tužilac Čarls Rou, kraljevski savjetnik (KC), rekao je poroti da su Bartletov „gubitak kontrole i frustracija“ gotovo sigurno bili „podstaknuti“ činjenicom da je popio osam i po pinti piva.

„Bartlet ne može da prizna sam sebi da je, dok je bio pijan, u trenutku čistog nasilja učinio nešto zbog čega će se kajati do kraja života“, rekao je tužilac.

Evelin Balentajn se popela na sprat da skine šminku i ostavila Bartleta sa Atikusom na sofi u prizemlju. Sud je čuo da je Atikusa bilo teško hraniti i da je to ponekad moglo trajati i sat vremena.

Te večeri bio je „siv“ i trebalo mu je vremena da popije mlijeko. Kada se Evelin Balentajn vratila u prizemlje nekoliko minuta kasnije, rekla je da je čula četvoronedjeljnu bebu, koja je još bila u Bartletovom krilu, kako „pravi dva velika gutljaja, kao da pokušava da udahne, ali nije mogla“.

Podigla je bebu, ali je rekla sudu da je njen sin „postao sav mlitav“ i siv. Pokušala je da ga protrese jer „nije disao“ i željela je da ga „probudi“.

Počela je da vrišti, rečeno je poroti, i vratila je bebu Bartletu dok je pokušavala da dobije pomoć od komšija. Pozvala je 11 i rekla operateru da iz bebinog nosa izlaze pjenasta supstanca i mlijeko. Rekla je: „Moja beba ne diše, možete li, molim vas, doći.“

Medicinski stručnjak je rekao da su Atikusove povrede u skladu sa onima koje se obično zadobijaju u „saobraćajnim nezgodama pri velikim brzinama ili padu sa višespratnice“.

Dječiji neurohirurg Amedeo Kalisto, koji je pregledao bebine povrede, dodao je da je četvoronedjeljna beba zadobila „značajnu traumu glave“, pri čemu su vene na vrhu glave bile „istegnute i pokidane“.

Govoreći sa policijom kasnije te noći, Bartlet je rekao da je Atikus „izgledao kao da ispušta neke mucave zvuke“ i da je „odjednom izgledao beživotno, a zatim još beživotnije, i ispuštao ovaj čudan zvuk otežanog disanja“.

U policijskom intervjuu dva dana nakon incidenta, Bartlet je rekao da je dao Atikusu flašicu kada se njegova partnerka popela na sprat, ali da on nije htio da pije. Dodao je da je „trljao i tapkao“ Atikusa i ljuljao ga na koljenu, ali je mislio da ima gasove.

Rekao je da je nekoliko trenutaka kasnije ispustio malo gasa i ispustio zvuk gutanja „skoro kao da mu je to posljednji dah“. Kada su ga policajci pitali da li je on izazvao povrede, rekao je: „Ne mislim, ne. Nisam ga tresao.“

Međutim, na kasnijem policijskom saslušanju u oktobru te godine, Bartlet je rekao:

„Možda sam bio pijan, nisam se pravilno ophodio prema njemu.“

Porota je takođe čula da je majka djeteta rekla medicinskoj sestri u vrijeme blisko incidentu:

„Znam da se nešto dogodilo u ta dva minuta dok sam bila van sobe, ali ne znam šta.“

Kada su bolničari stigli na lice mjesta, rekli su da je bilo „haotično“ i da je komšija vršio kardiopulmonalnu reanimaciju djeteta.

Atikus je kolima Hitne pomoći odvezen u bolnicu Masgrouv Park, a zatim u Bristolsku kraljevsku bolnicu (BRI) u ranim jutarnjim satima sljedećeg dana.

Bartlet je uhapšen sljedećeg dana u bolnici, gdje je Balentajnova medicinskim sestrama rekla da vjeruje da njen partner to nije mogao da uradi.

„On nikada ne bi povrijedio svog sina“, rekla je.

Nakon što je oboma roditeljima rečeno da je „malo vjerovatno da će Atikus moći da živi samostalnim životom“, četvoronedjeljna beba skinuta je sa respiratora 23. jula.

Izricanje presude ocu monstrumu zakazano je za 24. jul.