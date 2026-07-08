Tramp: Danas ću razgovarati telefonom sa Putinom

"Postavite pitanje predsjedniku Putinu, šta biste ga pitali? Jer ću mu prenijeti to pitanje, pošto ću danas razgovarati s njim", rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vladimirom Zelenskim.

Tramp je dodao da često razgovara sa Putinom i da vjeruje da ruski predsjednik želi što skorije okončanje sukoba u Ukrajini.

"On će vam reći da želi da to završi što je brže moguće. On želi kraj ovoga, želi da se to brzo završi. Pitao sam ga o tome i razgovarali smo o tim temama. Mnogo sam razgovarao s njim", naveo je američki predsjednik.

Tramp je takođe dopustio mogućnost susreta Putina i Zelenskog, ali je ocijenio da taj sastanak najvjerovatnije ne bi bio održan u Moskvi.

(Sputnik)