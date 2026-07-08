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Tramp: Danas ću razgovarati telefonom sa Putinom

08.07.2026 16:28

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Трамп: Данас ћу разговарати телефоном са Путином
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da namjerava da danas razgovara telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Postavite pitanje predsjedniku Putinu, šta biste ga pitali? Jer ću mu prenijeti to pitanje, pošto ću danas razgovarati s njim", rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vladimirom Zelenskim.

Tramp je dodao da često razgovara sa Putinom i da vjeruje da ruski predsjednik želi što skorije okončanje sukoba u Ukrajini.

"On će vam reći da želi da to završi što je brže moguće. On želi kraj ovoga, želi da se to brzo završi. Pitao sam ga o tome i razgovarali smo o tim temama. Mnogo sam razgovarao s njim", naveo je američki predsjednik.

Tramp je takođe dopustio mogućnost susreta Putina i Zelenskog, ali je ocijenio da taj sastanak najvjerovatnije ne bi bio održan u Moskvi.

(Sputnik)

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Donald Tramp

Vladimir Putin

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