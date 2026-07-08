Evropska zemlja pali alarme; "Stiže još jedan, spremite se; Biće mrtvih"

Velika Britanija se priprema za jedan od najdužih toplotnih talasa od 1976. godine, a u Engleskoj su na snazi narandžasta i žuta upozorenja zbog visokih temperatura, saopštila je danas Agencija za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije (UKHSA).

Temperature bi ove nedjelje u dijelovima južne Engleske mogle da dostignu 36 stepeni Celzijusa, navodi Agencija, prenosi Bi-Bi-Si.

Velika Britanija vrućina

Područja Midlendsa, istočne i južne Engleske nalaze se pod narandžastim zdravstvenim upozorenjem zbog vrućina koje je izdala UKHSA, a koje važi do 21 čas 12. jula. Istovremeno, žuta upozorenja zbog vrućina na snazi su na sjeveru Engleske u istom periodu.

Problemi sa osobama starijim od 65 godina

Očekuje se značajan uticaj visokih temperatura na zdravstvene i socijalne službe, uključujući povećanje broja smrtnih slučajeva, posebno među osobama starijim od 65 godina i onima sa zdravstvenim problemima.

Dijelovi juga i istoka zemlje zvanično su ušli u period toplotnog talasa u ponedjeljak, nakon što su tri dana uzastopno zabilježene temperature iznad definisanih pragova.

Uslovi za proglašenje toplotnog talasa ispunjeni su juče, kada je temperatura dostigla 32,4 stepena u Tedingtonu, u londonskoj opštini Ričmond na Temzi, kao i u Kentu.

U narednim danima još lokacija moglo bi da zabilježi temperature od 34 ili 35 stepeni, a najtoplije će najvjerovatnije biti u južnoj Engleskoj.

Vrućina fontana

Toplotni talas će se do petka širiti ka sjeveru i zapadu, uključujući Sjevernu Irsku i Škotsku, gdje se očekuju maksimalne temperature u visokim podeocima.

Kako se kraj nedjelje bude približavao, područje visokog pritiska će se pomjerati, a pojačaće istočni vjetar zbog čega će temperature malo pasti u istočnim dijelovima Velike Britanije, ali će mnogi i dalje ostati u uslovima toplotnog talasa.

Žarište vrućina potom će biti pomjereno zapadnije, posebno ka centralnim i južnim dijelovima Engleske.

U južnom Velsu u petak bi temperatura mogla da dostigne 33 stepena.

Nivo vlažnosti vazduha niži

Za razliku od toplotnog talasa krajem juna, nivo vlažnosti vazduha je sada niži, zbog čega se visoke temperature osjećaju manje nepodnošljivo, međutim, vlažnost ponovo raste.

Nije isključeno ni nekoliko tropskih noći, kada temperatura tokom noći ne pada ispod 20 stepeni, posebno kasnije tokom nedjelje u većim gradovima i urbanim sredinama.

U ovom trenutku ne očekuje se da će temperature oboriti rekorde, kao što je bio slučaj tokom toplotnih talasa u maju i junu, ipak, ovaj toplotni talas mogao bi da bude jedan od najdugotrajnijih od čuvenog talasa vrućina iz 1976. godine.

Tada je u Engleskoj na više lokacija zabilježeno između 13 i 16 uzastopnih dana sa temperaturama iznad 30 stepeni, prenosi Tanjug.