Pilot usred leta skočio u smrt, studentkinja sama spustila avion

Studentkinja-pilot bila je primorana da sama, pod nezamislivim stresom, sleti avionom nakon što je njen instruktor iznenada iskočio iz letjelice tokom leta u Argentini.

Ova bizarna i nezapamćena tragedija dogodila se u blizini malog grada Toleda u provinciji Kordoba. Studentkinja (22) je bila na redovnoj obuci sa svojim instruktorom, 42-godišnjim Leandrom Bertacom, u lakom avionu "Cesna C-150" kada je on odlučio da povuče radikalan potez.

Skinuo slušalice, poređao stvari i otvorio vrata

Istražitelji hitno ispituju sve razloge ove iznenadne smrti, a hrabra studentkinja, koja ima pilotsku dozvolu ali veoma malo iskustva, tvrdi da je on svjesno otvorio vrata aviona i presudio sebi. Uprkos tome što je gledala kako Bertaco pada u sigurnu smrt, ona je ostala prisebna, uspjela bezbjedno i bez tuđe pomoći da sleti na aerodrom Koronel Olmedo, odakle su i poletjeli, te odmah obavijesti policiju.

Bertaco, koji je radio kao iskusni komercijalni pilot, pronađen je mrtav 20 minuta kasnije na polju koje je studentkinja precizno označila kao mjesto pada.

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"U jednom trenutku Leandro joj je rekao: 'Znaš šta treba da radiš, nastavi naprijed'. Skinuo je slušalice, mirno poređao svoje stvari, uključujući i mobilni telefon, otkopčao pojas, otvorio vrata koja se inače veoma teško otvaraju u letu, i iskočio. Studentkinja je zatim poslala paničnu poruku da obavijesti bazu o hororu i vratila se na pistu", prepričao je Eduardo Alvarez, direktor škole letenja "Flying Papagal Cordoba".

Liječio se kod neuropsihijatra

Direktor škole dodaje da je Leandro bio čovjek koji je uvijek bio nasmijan i da niko nije mogao ni da nasluti ovu tragediju:

"Donio je ovu jezivu odluku u avionu sa osobom pored sebe. Nema načina da se o tome razmišlja ili da se to razumije, ljudski um je previše složen."

Istraga o ovoj nesreći je u toku, a zvaničnici za sada proučavaju sve opcije – od mehaničkog kvara na bezbjednosnim sistemima aviona, pa sve do suicida. Analiziraju se sve radio veze i komunikacije koje su se održavale prije nego što je instruktor izletio.

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Ipak, lokalni mediji su naveli šokantan detalj - Leandro je tajno odlazio na liječenje kod neuropsihijatra, iako su samo njegovi najbliži rođaci bili svjesni toga pre subotnje tragedije. Sa druge strane, javnost je oduševljena potezom mlade studentkinje koju su nadležni opisali kao veoma odlučnu, zrelu i nevjerovatno profesionalnu, jer je u šoku i suzama izvela savršeno slijetanje, prenosi Blic.