Helikopter MUP-a Srpske izvršio medicinske transporte: Beba i majka prevezeni u Beograd

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su uspješno izvršili dva vanredna vazdušno-medicinska transporta pacijenata iz Sarajeva i Beograda, potvrđujući još jednom značaj i spremnost u pružanju podrške zdravstvenom sistemu.

Prvi je bio vanredni medicinski transport helikopterom novorođenčeta i njegove majke iz Foče, koji su bili na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, do Beograda. Novorođenče je, u pratnji medicinskog tima, hitno prevezeno na dalje liječenje u beogradski Institut za majku i dete.

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Nakon toga, uslijedio je drugi vazdušni-medicinski transport, tokom kojeg je iz Beograda prevezen pacijent, nakon operacije kičme, radi nastavka liječenja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

"Uprava za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske i ovim intervencijama pokazala je visok nivo obučenosti, efikasnosti i spremnosti da u najkraćem roku odgovori na zahtjevne medicinske transportne zadatke, kada je to od presudnog značaja za zdravlje i život pacijenata", naglašava se u saopštenju iz MUP-a Srpske.