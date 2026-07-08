Opsadno stanje u njemačkoj školi, više povrijeđenih: Ne možemo da isključimo pucnjavu

Više osoba povrijeđeno je danas u napadu u jednoj srednjoj školi u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, a policija je saopštila da je osumnjičeni priveden.

"Osumnjičeni napadač je uhapšen", saopštila je policija u objavi na mreži Iks (X).

Iako su se u prvim izvještajima pojavile informacije da su povrijeđene četiri osobe, zvaničan broj ranjenih za sada nije potvrđen.

Prema navodima lista Bild, nekoliko povređenih zadobilo je teške povrede, a vjeruje se da pojedine žrtve imaju ubodne rane. Za sada nije poznato da li su među povređenima učenici, nastavnici ili drugi zaposleni.

BREAKING:



Several people wounded in a mass-attack at a high school in Bavaria, Germany.



The attack took place at the Welfen-Gymnasium in Schongau. pic.twitter.com/5aleyufspI — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026

Ispred Gimnazije Velfen u Šongauu, gradu jugozapadno od Minhena, raspoređeno je više od 15 policijskih vozila, dok je u toku policijska akcija i utvrđivanje svih okolnosti incidenta.

"Ne možemo da isključimo mogućnost pucnjave u školi", rekao je portparol policije.

Osumnjičeni je posle napada pokušao da pobjegne, ali je ubrzo uhapšen. Dignut je helikopter koji ga je brzo locirao.

JUST IN - School stabbing at Das Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, Germany. Multiple people stabbed, suspect in custody. pic.twitter.com/UnNKL36v1W — Confidential Post (@C_Post_News) July 8, 2026

Policijski službenici su pozvali ljude da izbjegavaju to područje zbog napada u školi.

Šogau je gradi na obali rijeke Leh na zapadu Gornje Bavarske u Njemačkoj koji broji nešto više od 12.000 stanovnika.