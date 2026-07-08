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Opsadno stanje u njemačkoj školi, više povrijeđenih: Ne možemo da isključimo pucnjavu

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ATV redakcija
08.07.2026 15:17

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полиција Њемачка
Foto: Pexel/ Radwan Menzer

Više osoba povrijeđeno je danas u napadu u jednoj srednjoj školi u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, a policija je saopštila da je osumnjičeni priveden.

"Osumnjičeni napadač je uhapšen", saopštila je policija u objavi na mreži Iks (X).

Iako su se u prvim izvještajima pojavile informacije da su povrijeđene četiri osobe, zvaničan broj ranjenih za sada nije potvrđen.

Prema navodima lista Bild, nekoliko povređenih zadobilo je teške povrede, a vjeruje se da pojedine žrtve imaju ubodne rane. Za sada nije poznato da li su među povređenima učenici, nastavnici ili drugi zaposleni.

Ispred Gimnazije Velfen u Šongauu, gradu jugozapadno od Minhena, raspoređeno je više od 15 policijskih vozila, dok je u toku policijska akcija i utvrđivanje svih okolnosti incidenta.

"Ne možemo da isključimo mogućnost pucnjave u školi", rekao je portparol policije.

Osumnjičeni je posle napada pokušao da pobjegne, ali je ubrzo uhapšen. Dignut je helikopter koji ga je brzo locirao.

Policijski službenici su pozvali ljude da izbjegavaju to područje zbog napada u školi.

Šogau je gradi na obali rijeke Leh na zapadu Gornje Bavarske u Njemačkoj koji broji nešto više od 12.000 stanovnika.

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Tagovi :

Njemačka

Škola

Pucnjava

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