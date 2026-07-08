IRB traži osnivanje investicionog fonda

Investiciono-razvojna banka /IRB/ Republike Srpske traži da se izmjenom i dopunom zakona o toj finansijskoj instituciji, Banci dozvoli da osnuje društvo za upravljanje investicionim fondovima.

Vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić rekao je da će poslanici razmatrati zajedno sa ovom tačkom dnevnog reda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske.

Zajedno će razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Ćorić je u uvodnom izlaganju u Narodnoj skupštini naveo da IRB funkcioniše tako što upravlja sa šest investicionih fondova.

"Mijenjamo zakone kako bi svaki fond mogao da obavlja istu vrstu djelatnosti i kako jedan drugom ne bi morao da pozajmljuje sredstva. Svi će moći da rade iste poslove", rekao je Ćorić, a prenosi Srna.

On je istakao da je suština da će moći da se osnuje društvo za upravljanje investicionim fondovima.

"Jedna od izmjena je i dosadašnja ograničavajuća odredba o raspodjelu dobiti, te sada želimo da tu dobit ulažemo u povećanje osnovnog kapitala IRB-a", dodao je Ćorić.

On je naglasio da će nakon primjene ovih zakonskih rješenja, IRB moći da preuzme rizike iz poslovanja, te pojasnio da je to klasičan posao koji se radi u okruženju.

"Tu se radi o osiguranju naplate potraživanja privredi. To će moći da se osigura kod IRB za minimalnu naknadu. Kako ćemo se mi obezbijediti? Našli smo reosiguravajuće kuće koje će to činiti i ta potraživanja će se moći osigurati u zemlji. Cilj nam je da budemo faktor da pomognemo u određenim poslovima i stanovništvu i privredi", zaključio je Ćorić.

U parlamentu Srpske je redovna pauza do 16.30 časova.