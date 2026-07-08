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Simonjan: Zbog postupaka Evrope, sve smo bliže trećem svjetskom ratu

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 15:41

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Сукоб у Украјини
Foto: Tanjug/Iryna Rybakova/via AP

Evropa, koja naoružava Ukrajinu i pomaže joj u napadima na rusku teritoriju, time približava početak trećeg svjetskog rata, a Moskva će biti primorana da odgovori na to, upozorila je Margarita Simonjan, glavna urednica RT-a i medijske grupe "Rusija sevodnja".

"Praktično svaki korak koji Evropa sada preduzima približava nas sve bliže i bliže i bliže. Možda su ostale samo nedjelje ili mjeseci prije neizbježnog trećeg svjetskog rata", rekla je Simonjan u intervjuu sa švajcarskim novinarom Rodžerom Kepelom.

Prema njenim riječima, ovo se odnosi i na retoriku Evrope i na način na koji naoružava Ukrajinu, dozvoljavajući joj da koristi evropsko oružje protiv ruskih civila.

Ona je takođe naglasila da je upravo Evropa ta koja "eskalira i donosi rat Moskvi" – i stoga će Moskva "prije ili kasnije biti u obavezi da odgovori".

Osim toga, primijetila je da Ukrajina nikada nije imala sopstveno oružje za udare na rusku teritoriju, niti je imala sopstveno satelitsko izviđanje.

"Evropa to radi rukama Ukrajine. I mi to veoma dobro razumijemo", podvukla je Simonjan.

Podsjetila da su Rusi strpljivi, ali da tog strpljenja može ponestati, a onda neće biti drugog izbora nego da se odgovori. Na primjer, udarom na fabrike koje proizvode oružje koje se isporučuje Ukrajini, predložila je glavna urednica.

"Ako Evropa nastavi da širi ukrajinske kapacitete kako bi proširila rat dublje na rusku teritoriju, moraćemo da odgovorimo Evropi", upozorila je Simonjan, a prenosi RT Balkan.

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Margarita Simonjan

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

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