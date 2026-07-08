Paklene kazne na moru: Jedna greška košta i do 3.000 evra

Sezona odmora i ljetovanja je u punom jeku, a građani koji kreću ka omiljenim destinacijama u regionu i širom Evrope suočavaju se sa neprijatnim iznenađenjem.

Sve veći broj popularnih turističkih mjesta uvodi drakonska pravila ponašanja, pojačava kontrole i donosi ogromne novčane kazne za turiste koji ne poštuju lokalne propise.

Kako navode evropski turistički portali Euronews Travel i Travel Tomorrow, riječ je o globalnom trendu kojim se destinacije bore protiv prekomernog turizma i stravičnog pritiska na lokalnu infrastrukturu.

Lokalne vlasti ističu da je cilj ovih mjera očuvanje javnog reda, zaštita kulturne baštine, ali i spasavanje svakodnevnog života domaćeg stanovništva.

U pojedinim slučajevima, kazne dostižu i po nekoliko hiljada evra, čak i za naizgled "sitne" prekršaje poput šetnje u kupaćem kostimu van plaže, pijenja alkohola na javnim mjestima ili stvaranja buke.

Španija (Majorka, Ibica, Barselona)

Pijenje alkohola na ulici ili plaži: od 100 do čak 3.000 evra

Šetnja u kupaćem kostimu van plaže: 300 - 1.500 evra

Ostavljanje peškira za rezervaciju ležaljke: 100 - 300 evra

Buka i javno pijančenje: do 3.000 evra

Italija (Venecija i primorje)

Ulaznica za dnevne posjete Veneciji: 5 - 10 evra

Kupanje u kanalima: 350 - 500 evra

Krađa pijeska, školjki ili kamenja sa plaže: oko 1.000 evra

Piknik i ležanje na javnim mjestima: do 200 evra

Hrvatska (Dubrovnik, Split, Hvar)

Javno opijanje i narušavanje reda: 100 – 700 evra

Golotinja u istorijskim dijelovima grada: do 500 evra

Noćna buka i divlje žurke u apartmanima: 300 – 2.000 evra

Francuska

Narušavanje reda u avionima i javnom prevozu: od 150 do nevjerovatnih 20.000 evra (u ekstremnim slučajevima sukoba sa posadom)

Pušenje na zabranjenim plažama: 135 evra

Rigorozne mjere i van Evrope

Ovaj oštar trend brzo se proširio i na ostatak svijeta. Tajland je uveo kazne do 250 evra za neprikladno oblačenje i fotografisanje u hramovima, uz prijetnju zatvorom za oštećenje prirode u nacionalnim parkovima.

Slično je i u Japanu, gdje se kršenje javnog mira, buka u prevozu ili pušenje na ulici kažnjavaju novčano, uz rizik potpune zabrane pristupa određenim turističkim zonama. Portugalska Albufeira je preslikala španski model, pa šetnja u bikiniju kroz grad košta do 1.500 evra. Stručnjaci upozoravaju da će se ova pooštravanja samo širiti u narednim godinama, prenosi B92.