Paklene kazne na moru: Jedna greška košta i do 3.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Sezona odmora i ljetovanja je u punom jeku, a građani koji kreću ka omiljenim destinacijama u regionu i širom Evrope suočavaju se sa neprijatnim iznenađenjem.
Sve veći broj popularnih turističkih mjesta uvodi drakonska pravila ponašanja, pojačava kontrole i donosi ogromne novčane kazne za turiste koji ne poštuju lokalne propise.
Kako navode evropski turistički portali Euronews Travel i Travel Tomorrow, riječ je o globalnom trendu kojim se destinacije bore protiv prekomernog turizma i stravičnog pritiska na lokalnu infrastrukturu.
Lokalne vlasti ističu da je cilj ovih mjera očuvanje javnog reda, zaštita kulturne baštine, ali i spasavanje svakodnevnog života domaćeg stanovništva.
U pojedinim slučajevima, kazne dostižu i po nekoliko hiljada evra, čak i za naizgled "sitne" prekršaje poput šetnje u kupaćem kostimu van plaže, pijenja alkohola na javnim mjestima ili stvaranja buke.
Buka i javno pijančenje: do 3.000 evra
Ovaj oštar trend brzo se proširio i na ostatak svijeta. Tajland je uveo kazne do 250 evra za neprikladno oblačenje i fotografisanje u hramovima, uz prijetnju zatvorom za oštećenje prirode u nacionalnim parkovima.
Slično je i u Japanu, gdje se kršenje javnog mira, buka u prevozu ili pušenje na ulici kažnjavaju novčano, uz rizik potpune zabrane pristupa određenim turističkim zonama. Portugalska Albufeira je preslikala španski model, pa šetnja u bikiniju kroz grad košta do 1.500 evra. Stručnjaci upozoravaju da će se ova pooštravanja samo širiti u narednim godinama, prenosi B92.
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