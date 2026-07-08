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Poznata influenserka stopirala do Mostara: Vozač je hvatao za grudi

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 12:39

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Алис Чапман, инфлуенсерка коју је непримјерено додиривао возач док је стопала у БиХ
Foto: Screenshot

Turistkinja i aktivistkinja Alis Čapman, poznata po učešću u flotili za Gazu, podijelila je neugodno iskustvo koje je doživjela tokom boravka u Bosni i Hercegovini.

Prema njenim objavama na Instagramu, Čapman je tokom stopanja u okolini Mostara doživjela uznemirujuću situaciju kada ju je, kako tvrdi, muškarac koji joj je ponudio prevoz neprimjereno dodirivao.

Na slikama koje je objavila moglo se vidjeti kako joj nepoznati muškarac pruža prevoz, nakon čega je, prema njenim riječima, pokušao preći granicu dopuštenog.

Čapman je navela da mu je jasno rekla da to ne smije raditi, nakon čega je uspjela napustiti vozilo.

Istakla je da joj nije bilo lako ovo objaviti jer je prikazan njen ranjivi trenutak.

"Iskreno, više me bilo strah objaviti ga na internetu nego samog napada. Kada je video tako brzo uklonjen, imala sam osjećaj kao da mi je oduzet dio dostojanstva", kazala je Čapman.

Objasnila je da je snimak podijelila kako bi ukazala na problem mizoginije i nasilja nad ženama.

"Imala sam čvrst dokaz onoga što se dogodilo, što je rijetkost u ovakvim situacijama. Željela sam da ljudi shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno", poručila je.

Čapman je dodala da ne negira rizike stopanja, ali smatra da se ovdje ne radi samo o tome, nego o ponašanju pojedinaca koji smatraju da imaju pravo na tuđa tijela.

"Ja sam žrtva i ništa nije objavljeno bez mog pristanka. Željela sam podići svijest o pravima žena i ohrabriti druge žene da nastave živjeti svoje avanture", navela je Čapman.

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Stopanje

Napastvovanje žene

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