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Oglasio se Darko Lazić nakon navoda da je bio sa uhapšenom Laurom Prgomet

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 07:47

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Poznata učesnica rijaliti programa, Hrvatica Laura Prgomet uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku zbog incidenta u kojem je lomila stvari, objavio je Dubrovački dnevnik.

Hrvatski mediji pisali su i da je isto veče bila u društvu Darka Lazića, te da su poslije njegovog nastupa otišli u hotel.

Ipak, sada se preko svog PR tima oglasio Darko Lazić i otkrio da nema veze sa njom.

"Tu devojku ne poznajem, prvi put je vidim", kratko je rekao Darko Lazić za Kurir.

Navodno, Laura je na pjevačevom koncertu bila jako vesela, među najraspoloženijim gostima. Svedoci tvrde da je nakon završetka nastupa nastavila druženje sa pjevačem.

Podsjetimo, incident se dogodio nešto iza 20:30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu, prenosi Telegraf.

Zvijezdi rijaliti šoua "Gospodin savršeni" određen je pritvor u trajanju od mjesec dana nakon incidenta koji je izazvala u kafiću "Brazil" u dubrovačkom naselju Lapad.

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Ovu informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio je portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav, koji je rekao da je sudija za prethodni postupak prihvatio prijedlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična dela napada na službeno lice.

Naime, starleta je prilikom privođenja fizički nasrnula na jednog policajca, koji nije povređen, kao i na policajku kojoj je tom prilikom nanela lakše tjelesne povrede.

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Darko Lazić

Laura Prgomet

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