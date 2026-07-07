Milica iz Beograda spasila život Đaniju Infantinu! Tražio je više od 20 godina

Predsjednik FIFA Đani Infantino od početka Mundijala u Meksiku, Kanadi i SAD nalazi se u žiži svjetske javnosti.

Švajcarac Đani Infantino posljednjih dana se nalazi pod lupom medija, jer je na inicijativu Amerike donio ukaz po kojem je izbrisan crveni karton fudbaleru Amerike Džeriju Balogunu, ali ni to nije pomoglo njegovoj selekciji da eliminišu Belgiju.

Đani Infantino je zbog Džerija Baloguna, a prije toga i zbog izmišljenih pauza za osvježenje fudbalera tokom poluvremena, kao i činjenice da se Svjetsko prvenstvo razvodnilo na 48 reprezentacija učesnika, nalazio na meti kritika. Mnogo je bivših fudbalera i priznatih ljudi iz svijeta sporta koji argumentuju da se fudbal toliko iskvario i iskomercijalizovao, da je prosto negledljiv.

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Međutim, Đani Infantino, prvi čovjek FIFA, svoj život duguje Srbima. Tačnije jednoj Srpkinji. To je jedna od najfascinantnijih i najemotivnijih priča u modernoj istoriji sporta. Ona se bazira na rijetkom medicinskom fenomenu i nevjerovatnoj ljudskoj humanosti.

Rijetka krvna grupa

Glavni akteri ove priče su Đani Infantino, rođen u Švajcarskoj 1970. godine, i Milica Mučalica, Beograđanka koja je posjedovala jednu od najrjeđih krvnih grupa na planeti.

Kada je Đani Infantino rođen 23. marta 1970. godine u mjestu Brig u Švajcarskoj, ljekari su odmah uočili da novorođenče ima teži oblik novorođenačke žutice i ozbiljne komplikacije sa sastavom krvi. Život mu je visio o koncu, a jedini spas bila je hitna i potpuna transfuzija krvi. Međutim, pojavio se ogroman problem, maleni Đani je imao izuzetno rijetku krvnu grupu.

Radilo se o fenotipu poznatom kao Rh-null (rezus nula), ili onome što lekari u svijetu nazivaju "Zlatna krv". Ljudi sa ovom krvnom grupom nemaju nijedan od 61 očekivanog Rh antigena u krvi. U tom trenutku na cijeloj planeti je bilo registrovano manje od 20 ljudi sa ovom krvnom grupom (danas ih je oko 43 u cijelom svijetu).

Potraga za dragocjenom krvi

Švajcarski ljekari su pokrenuli hitan međunarodni alarm preko Registra rijetkih krvnih grupa. Poziv je stigao i do Beograda, do doktora Budimira Dinića, koji je znao da u glavnom gradu Jugoslavije živi žena koja može da pomogne. To je bila Milica Mučalica. Uprkos tome što je samo nekoliko mjeseci ranije imala tešku operaciju (tumor materice) i sama bila krhkog zdravlja, Milica nije oklevala. Odmah je otišla i donirala 350 mililitara svoje dragocjene krvi.

Krv je hitno, specijalnim avionom, transportovana iz Beograda za Cirih, a dio hitnih zaliha u isto vrijeme stigao je i iz Londona (zbog čega je Infantino kasnije u šali govorio da "ima i engleske i jugoslovenske krvi"). Transfuzija je prošla uspješno i beba je preživjela.

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Đani Infantino je odrastao znajući za ovu priču. Kada je odrastao i počeo da gradi uspješnu karijeru u fudbalskoj administraciji (prvo u UEFA, a potom u FIFA), godinama je pokušavao da uđe u trag ženi iz Srbije koja mu je podarila novi život. Potraga je trajala više od dve decenije, ali je na kraju uspio da stupi u kontakt sa Milicom.

Ništa od upoznavanja

Razgovarali su telefonom, a Milica je medijima kasnije prenela da je razgovor bio izuzetno emotivan i prijatan. Đani joj se od srca zahvalio na svemu što je učinila za njega kada je bio bespomoćna beba i raspitivao se za njeno zdravlje.

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Iako su postojali planovi i obostrana želja da se lično sretnu u Švajcarskoj ili Beogradu, sudbina je htjela da se prije njene smrti nikada ne sretnu uživo. Milica je godinama radila u organizaciji "Jugoslavija publik" i ponosila se time što je njen humani gest iz 1970. godine, ne znajući to, zauvijek promijenio istoriju svjetskog fudbala.

Sam Infantino je u nekoliko navrata javno isticao ovaj detalj iz svog djetinjstva kao podsjetnik na to koliko je ljudska solidarnost univerzalna i kako su mu nepoznati ljudi iz drugih država omogućili da danas bude na čelu svjetskog fudbala.