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Malo ko gaji ovo voće, a cijena je paprena i ne zahtijeva mnogo truda

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 08:21

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Јоста
Foto: Screenshot / YouTube

Josta, neobično bobičasto voće nastalo ukrštanjem crne ribizle i ogrozda, sve češće privlači pažnju malih proizvođača zbog jednostavnog uzgoja, otpornosti i dobre tržišne cijene.

Ova biljka ne zahtijeva mnogo truda, otporna je na hladnoću i brojne bolesti, a njeni plodovi mogu se prodavati svježi ili prerađivati u sokove, džemove i sirupe.

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Dobro razvijen grm može dati nekoliko kilograma ploda godišnje, dok se prvi ozbiljniji prinosi očekuju dvije do tri godine nakon sadnje.

Zbog toga što je još uvijek rijetka na tržištu, josta postiže više cijene od mnogih poznatijih vrsta voća.

Svježi plodovi mogu se prodavati po cijeni od oko 12 do 23 KM po kilogramu, posebno ako su uzgojeni na ekološki način.

Osim ekonomskog potencijala, josta je cijenjena i zbog visokog sadržaja vitamina C, antioksidanasa, vlakana i minerala koji doprinose zdravoj ishrani.

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Stručnjaci ističu da ova kultura ima sve veći potencijal jer spaja otpornost, laku proizvodnju i sve veću potražnju kupaca za neobičnim i zdravim namirnicama, prenosi "Glas Srpske".

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Tagovi :

Josta

Voće

Voćarstvo

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