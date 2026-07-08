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Danas je Sveta Fevronija: Evo šta vjernici moraju da ispoštuju

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 07:12

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Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju praznik Prepodobne mučenice Fevronije, svetiteljke koja je u vrijeme surovih progona hrišćana za vjeru dala ono najnevrijednije - svoj život.

Njena nepokolebljiva snaga, čist život i tragično stradanje pod carem Dioklecijanom učinili su je jednom od najpoštovanijih i najomiljenijih svetica u pravoslavnom svijetu.

Prema narodnim vjerovanjima, na današnji dan vjernici se mole za mudrost, duhovni mir i snagu u prevazilaženju životnih iskušenja, a posebno se izbjegavaju sukobi i teške riječi unutar porodice.

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Sveta Fevronija bila je kćerka rimskog senatora Prosfora, pred kojom je bio život u izobilju. Međutim, kako bi izbjegla ugovoreni brak i svoj život potpuno posvetila Hristu, još kao mlada se zamonašila u jednom sirijskom manastiru, gdje je njena tetka Vriena bila igumanija. Iako je bila veoma mlada, Fevronija je zbog svoje nevjerovatne pobožnosti i skromnosti uživala ogromno poštovanje među monahinjama. Miran manastirski život prekinuo je dolazak vojskovođe Selina, poznatog po patološkoj mržnji prema hrišćanima. I pored strašnih prijetnji i zahtjeva da se odrekne vjere kako bi spasila glavu, ona je to odlučno odbila, nakon čega je stavljena na zvjerske muke i pogubljena.

Predanje kaže da je Božja kazna stigla njenog krvnika istog dana. Vojskovođu Selina je odmah nakon pogubljenja obuzeo strašan nemir i ludilo, pa je stradao tako što je u panici udario glavom o mermerni stub. Sa druge strane, njegov sinovac Lisimah, koji je potajno saosjećao sa hrišćanima, naredio je da se tijelo Svete Fevronije dostojno sahrani, a kasnije je i sam primio hrišćanstvo zajedno sa velikim brojem svojih vojnika. Vjernici vijekovima svjedoče o iscjeliteljskim čudima na njenom grobu, a priča se da se dugo nakon smrti javljala monahinjama na mjestu gdje je stajala tokom molitvi. Sveta Fevronija je postradala 310. godine, a njene svete mošti su 363. godine prenijete u Carigrad, gdje su nastavile da budu izvor utjehe za vjernike, prenosi Kurir.

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