Preminula 29-godišnja doktorica Lamija Spahić

Lamija Spahić, doktorica iz Gračanice, preminula je juče, 6. jula. Kolege i obrazovne institucije dirljivim riječima opraštaju se od mlade doktorice.

Menadžment Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli s dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio je vijest o preranom odlasku njihove bivše studentkinje, koleginice i doktorice Lamije Spahić.

"Doktorica Lamija Spahić bila je cijenjena članica naše akademske i medicinske zajednice. Tokom svog školovanja i profesionalnog rada ostavila je trag svojom stručnošću, predanošću, humanošću i odnosom prema pacijentima i kolegama. Njen prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu, prijatelje, kolege i sve koji su imali priliku da je poznaju.

U ime Menadžmenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli izražavamo iskreno saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama, uz želju da pronađu snagu i utjehu u ovim teškim trenucima.

Neka joj je vječni mir i laka zemlja", poručili su.

Od mlade doktorice oprostili su se i iz Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli.

"Njen odlazak ostavio je prazninu koju je teško opisati riječima. Pamtićemo je po dobroti, plemenitosti, ljudskosti i predanosti, vrijednostima koje ostavljaju neizbrisiv trag u srcima svih koji su je poznavali.

U ime Studentskog vijeća izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće njenoj porodici, prijateljima, kolegama i svima koji dijele bol zbog ovog velikog gubitka.

Neka uspomena na nju bude trajni podsjetnik na život ispunjen humanošću, dostojanstvom i brigom za druge. Zauvijek će ostati u našim mislima i sjećanjima", navodi se u poruci.

(Radio Sarajevo)